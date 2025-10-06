MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El extremo brasileño del Real Madrid Vinícius Junior, autor de un doblete ante el Villarreal, el delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé, que volvió a marcar por quinta jornada seguida, y el portero del Atlético de Madrid Jan Oblak, clave en el empate de los rojiblancos frente al RC Celta, lideran el once ideal de EP Deportes de la jornada 8 de LaLiga EA Sports, elaborado con estadísticas de Driblab.

El once completo está compuesto por: Jan Oblak (Atlético de Madrid); José Ángel Carmona (Sevilla), Alejandro Catena (CA Osasuna), Marcos Alonso (RC Celta), Abel Bretones (CA Osasuna); Samú Costa (RCD Mallorca), Alejandro Rego (Athletic Club), Pablo Fornals (Real Betis); Ez Abde (Real Betis), Kylian Mbappé (Real Madrid) y Vinícius Junior (Real Madrid).

Jan Oblak (Atlético de Madrid)

El portero esloveno del Atlético de Madrid estuvo notable en el empate de los rojiblancos, con un jugador menos, ante el RC Celta. Jan Oblak realizó tres paradas con las que evitó 0,6 goles esperados en contra. Además, realizó dos salidas, ambas exitosas, y completó 35 de los 42 pases que intentó.

José Ángel Carmona (Sevilla)

El lateral derecho canterano del Sevilla cuajó un partido brillante en la goleada de los hispalenses ante el FC Barcelona. Carmona fue el autor del tercer gol de su equipo, participó en 47 acciones con balón, completó 22 pases y remató dos veces a portería. En defensa, se impuso en nueve de los 10 duelos que disputó, despejó tres veces y realizó cuatro entradas.

Alejandro Catena (CA Osasuna)

El central de CA Osasuna fue el héroe en la victoria de los rojillos ante el Getafe. Catena fue el autor del tanto que consumaba la remontada de su equipo en el minuto 90. Además, en defensa, despejó ocho balones, bloqueó un remate y se impuso en siete duelos aéreos.

Marcos Alonso (RC Celta)

El central madrileño del RC Celta volvió a ser uno de los más destacados de su equipo en el empate ante el Atlético de Madrid. Marcos Alonso despejó en tres ocasiones, interceptó un balón, realizó cuatro entradas y se impuso en cinco duelos. Con balón, participó en 142 acciones, completó 113 pases, centró cuatro veces, generó cuatro ocasiones y remató una vez.

Abel Bretones (CA Osasuna)

El lateral izquierdo de CA Osasuna fue uno de los grandes protagonistas de la victoria navarra sobre el Getafe. Bretones fue el autor de primero de los dos goles de su equipo en el partido, participó en 54 acciones con balón, completó 19 pases, centró cuatro veces, generó dos ocasiones y despejó cuatro veces.

Samú Costa (RCD Mallorca)

El centrocampista portugués del RCD Mallorca firmó un partidazo pese a la derrota de los bermellones en San Mamés. Samú Costa fue autor de uno de los goles de la jornada, participó en 78 acciones con balón, completó 45 pases, centró una vez y completó los tres regates que intentó. En defensa, se impuso en 11 duelos, bloqueó dos remates, interceptó un balón y realizó cuatro entradas.

Alejandro Rego (Athletic Club)

El centrocampista canterano del Athletic Club fue determinante en la victoria de los rojiblancos ante el Mallorca. Rego, que saltó al césped a 28 minutos del final, fue el autor del gol del triunfo. Además, participó en 16 acciones con balón, completó el 100% de los pases que intentó, sólo perdió un balón y provocó la falta que acabó suponiendo la expulsión de Antonio Sánchez.

Pablo Fornals (Real Betis)

El centrocampista español del Real Betis volvió a demostrar una semana más que está viviendo un gran arranque de temporada. Fornals fue clave en el triungo de su equipo ante el Espanyol con una asistencia en el gol del triunfo. Además, participó en 58 acciones con balón, completó 42 pases, generó dos ocasiones, centró dos veces al área y remató dos veces a puerta, uno de ellos se estrelló en el palo.

Ez Abde (Real Betis)

El extremo marroquí del Real Betis está siendo determinante para los béticos en este primer tramo de temporada. Ante el Espanyol volvió a ser clave marcando el gol del triunfo. Además, Abde participó en 50 acciones con balón, completó 22 pases, centró dos veces al área, realizó dos regates y remató tres veces a portería.

Kylian Mbappé (Real Madrid)

El delantero francés del Real Madrid volvió a marcar por quinta jornada liguera consecutiva. Kylian Mbappé no faltó a su cita con el gol en la victoria blanca ante el Villerreal. Además, asistió a Vinícius en el primer gol del partido, participó en 69 acciones con balón, completó 47 pases, generó tres ocasiones, realizó ocho regates y remató tres veces a portería.

Vinícius Junior (Real Madrid)

El extremo brasileño del Real Madrid estuvo sobresaliente en la victoria de su equipo ante el Villarreal. Vinícius fue el autor de los dos primeros goles del partido, provocó un penalti y la segunda amarilla que supuso la expulsión de Santiago Mouriño, participó en 108 acciones con balón, completó 64 pases, generó seis ocasiones, completó seis regates y remató cinco veces a portería.