MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé, autor del gol del triunfo de los blancos ante el Getafe, el centrocampista del FC Barcelona Pedri González, que volvió a ser el metrónomo de su equipo además de ser uno de los dos goleadores del partido, y el extremo brasileño del Real Betis, que fue el gran protagonista del empate de los verdiblancos en La Cerámica con un doblete, lideran el once ideal de EP Deportes de la jornada 9 de LaLiga EA Sports elaborada con estadísticas de Driblab.

El once completo está compuesto por: Unai Simón (Athletic Club); Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Clemens Riedel (RCD Espanyol), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pep Chavarría (Rayo Vallecano), Jorge De Frutos (Rayo Vallecano), Pedri (FC Barcelona), Alberto Moleiro (Villarreal); Antony (Real Betis), Kylian Mbappé (Real Madrid) y Mateo Joseph (RCD Mallorca).

Unai Simón (Athletic Club)

El guardameta internacional del Athletic Club fue clave para que los rojiblancos puntuaran en su visita al Martínez Valero. Unai Simón realizó cinco paradas, algunas de ellas de mérito, para evitar 0,83 goles en contra esperados y sumar su segunda portería a cero de la temporada.

Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

El lateral internacional del Atlético de Madrid estuvo notable en la victoria colchonera ante CA Osasuna. Marcos Llorente participó en 77 acciones con balón, completó 62 pases, generó tres ocasiones y remató una vez a portería. En defensa, realizó tres entradas exitosas y se impuso en los cinco duelos que disputó.

Clemens Riedel (RCD Espanyol)

El central alemán del RCD Espanyol fue clave en victoria de los pericos ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere. Riedel estuvo brillante en defensa con cinco despejes, seis duelos ganados, tres entradas y un remate bloqueado. Además, participó en 48 acciones con balón y completó 34 pases.

Aymeric Laporte (Athletic Club)

El central internacional español del Athletic Club firmó su mejor partido con la camiseta rojiblanca desde su regreso ante el Elche. Laporte fue un mariscal en defensa despejando ocho balones, bloqueó un remate, interceptó un balón, se impuso en seis duelos y recuperó dos balones. Además, completó 22 pases, dos de ellos largos.

Pep Chavarría (Rayo Vallecano)

El lateral izquierdo del Rayo Vallecano cuajó un gran partido en la goleada de su equipo al Levante. Chavarría participó en 62 acciones con balón, completó 23 pases, generó tres ocasiones de gol y asistió a Álvaro García en el tercer gol. Además, realizó tres entradas exitosas, despejó tres balones, se impuso en cuatro duelos y bloqueó dos remates.

Jorge De Frutos (Rayo Vallecano)

El internacional español del Rayo Vallecano lideró la goleada de su equipo en el Ciutat de Valencia. De Frutos fue autor de dos de los tres goles de su equipo, participó en 24 acciones con balón, completó nueve pases, provocó una falta y realizó dos regates.

Pedri (FC Barcelona)

El jugador canario del FC Barcelona volvió a ser el más destacado de su equipo, un día más, en el triunfo ante el Girona. Pedri fue el autor del primer gol del partido, participó en 80 acciones con balón, completó 57 pases, generó una ocasión y remató dos veces a portería. Además, en defensa, realizó dos entradas exitosas, despejó dos veces, recuperó siete balones y se impuso en cinco duelos.

Alberto Moleiro (Villarreal)

El jugador canario del Villarreal firmó un gran partido en el empate de los 'groguet' ante el Real Betis. Alberto Moleiro fue el autor del segundo tanto de su equipo y asistió en el primero, participó en 38 acciones con balón, completó 16 pases, generó dos ocasiones y completó el único regate que intentó en el partido.

Antony (Real Betis)

El extremo brasileño del Real Betis estuvo sobresaliente en el duelo ante el Villarreal en La Cerámica. Antony fue el gran culpable de que los locales no se llevaran los tres puntos con un doblete. Además, remató cinco veces a puerta, participó en 100 acciones con balón, completó 66 pases, generó tres ocasiones y centró ocho veces al área.

Kylian Mabappé (Real Madrid)

El delantero francés del Real Madrid volvió a ser decisivo en otro triunfo de su equipo. Ante el Getafe, Mbappé anotó el único gol del partido, remató siete veces a portería, participó en 50 acciones con balón, completó 28 pases, generó dos ocasiones y realizó tres regates.

Mateo Joseph (RCD Mallorca)

El atacante cántabro del RCD Mallorca fue el héroe del primer triunfo a domicilio de los bermellones en Liga. Mateo Joseph fue el autor de dos de los tres tantos de su equipo en los dos remates que realizó en el partido, participó en 13 acciones con balón y completó dos pases, todo ellos en los 28 minutos que estuvo sobre el césped.