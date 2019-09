Ontiveros: "Todo sacrificio ha salido bien y estoy superfeliz en el Villarreal"

Publicado 21/08/2019 18:00:23 CET

BARCELONA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jugador del Villarreal CF Javi Ontiveros ha descrito este miércoles el verano como "muy largo", pendiente de si cerraba o no su fichaje procedente del Málaga CF, aunque todo ha terminado bien para sus intereses tras presentarse con el 'Submarino amarillo' y ha admitido que está "superfeliz" de recalar en el equipo castellonsense.

"Ha sido un verano muy largo, que se hacía y no se hacía. Pero al final todo sacrificio ha salido bien para los dos y estoy aquí y súper feliz de estar aquí en el Villarreal. Me han transmitido mucha confianza desde el primer minuto y lo demostraré en el terreno de juego", aseguró Ontiveros en rueda de prensa.

El extremo de 21 años reconoció que había sido una negociación difícil. "Ha sido una operación bastante complicada pero lo importante ha sido llegar aquí, con el sacrificio que traía de Málaga. Lo más feliz es estar aquí ya con el equipo y espero dar mi mejor versión aquí para el equipo", se sinceró.

Se ha encontrado con un vestuario "muy unido" que le ha dado la bienvenida y en el que cree que puede encajar. "Me han dado la enhorabuena y me han dicho que para lo que necesitara, que están ahí para apoyarme. Es un equipo que juega muy bien, desde el primer momento era venir a Villarreal y no escuchar a otros equipos", reiteró.

"Estuve hablando con el míster, me dijo que se movían bien entre líneas, que hay muy buena competencia. Intentaremos luchar por llevar al equipo a lo más alto de la clasificación", comentó sobre las buenas sensaciones que tuvo al conversar con su nuevo técnico, Javi Calleja.

Por su parte, el consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig, también lamentó que el fichaje haya llegado algo tarde. "Se ha dilatado un poco en el tiempo, queríamos que estuviese aquí hace un tiempo y que hubiese hecho algo de pretemporada e iniciado la liga, pero ya está aquí", opinó.

"Es un jugador joven y con talento, va a aportar mucho. Vamos a crecer juntos y va a ser una relación fructífera para cinco años y ojalá sean muchos más", manifestó el directivo del 'Submarino amarillo'.