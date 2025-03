Las opciones de Ancelotti y Simeone para el primer derbi de Champions

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan este martes (21.00 horas) en el Santiago Bernabéu en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones 2024-2025, un encuentro vital para ambos equipos y en el que se despliegan varias opciones en los onces titulares, con una alineación titular más definida en el lado rojiblanco y con más dudas en el madridista por las bajas.

En el banquillo merengue, Carlo Ancelotti no podrá contar con los lesionados de larga duración Dani Carvajal y Éder Militao, pero tampoco con Dani Ceballos, que estará fuera dos meses y hasta ahora era la solución a la falta de Toni Kroos, ni con el sancionado Jude Bellingham. Además, el uruguayo Fede Valverde, ausente en los dos últimos encuentros, llega tocado, por lo que su presencia no está asegurada.

El primer cambio, como dejó entrever Ancelotti en la rueda de prensa previa, llegará en la línea defensiva. La pareja Antonio Rüdiger-David Alaba no funcionó en la derrota por 2-1 en el Benito Villamarín este sábado, por lo que el canterano Raúl Asencio apunta a titular.

En un duelo que siempre es intenso, igualado y competido, el italiano optaría por el carácter y el ímpetu del joven central, que ya fue titular en ambos partidos del 'playoff' ante el Manchester City, examen que pasó con muy buena nota.

También puede haber cambios en los carriles, con un Lucas Vázquez al que siempre rodean dudas cuando se acercan los partidos de envergadura y que podría ir al banquillo para dar entrada, como lateral, a Valverde, siempre y cuando su nivel físico se lo permita. El uruguayo también se ubicó en esa demarcación contra los 'citizen' y parecía que llevaba jugando ahí toda la vida, aunque esto podría dejar huérfano el centro del campo.

Con las sensibles bajas de Ceballos y Bellingham, Ancelotti debe reflexionar sobre los hombres que se encarguen de la creación, sobre todo, después de plantarse en el Villamarín solo con dos centrocampistas puros -Aurélien Tchuoameni y Luka Modric-, muy superados durante todo el partido. Así, apunta, si le estado físico lo permite, a que el '14' francés y Eduardo Camavinga serían titulares, acompañando a Valverde, si Lucas Vázquez es lateral, o a Modric.

Esta situación dejaría sin hueco a un Brahim Díaz que ha sido hasta ahora el elegido para ocupar el hueco del sancionado Bellingham, pero el hipanomarroquí es el primero en la lista para caer del once, con los fijos Mbappé, Vinícius y Rodrygo Goes, a los que Ancelotti no para de pedirles compromiso y solidaridad defensiva. Y es que es así como han llegado los mejores partidos del Real Madrid.

La situación es muy diferente en los vecinos rojiblancos, con una alineación titular mucho más definida en la que se esperan pocas sorpresas. Diego Pablo Simeone, aunque poco habitual en los últimos cursos, ya tiene su once más tipo para estos grandes encuentros. Así, la duda estará en la posición de Marcos Llorente, que puede aparecer como lateral derecho, para frenar las internadas de 'Vini', o como centrocampista, para sentar a un Pablo Barrios algo irregular.

Como en el derbi de LaLiga, Robin le Normand deberá esperar su oportunidad en el banquillo, ya que José María Giménez y Clément Lenglet serían titulares en el eje de la zaga, con Javi Galán como preferido para ocupar el carril izquierdo.

En la medular, tres aparentemente fijos: la garra y el carácter de Giuliano Simeone por la derecha, y el doble pivote formado por Barrios y la brújula rojiblanca Rodrigo de Paul, que está en uno de sus mejores momentos. Por la izquierda, si repite el planteamiento liguero -que se convertía en defensa de seis hombres sin balón-, aparecería Samu Lino, mucho más vertical, incisivo y protagonista al contragolpe, o Conor Gallagher, mucho más físico para fortalecer el centro del campo.

Simeone sí que no tiene dudas en ataque. Antoine Griezmann, con 18 goles y 8 asistencias -aunque solo 1 gol y 1 asistencia en los últimos cinco partidos-, y un enchufado Julián Álvarez, que acumula 21 tantos en todas las competiciones -ya ha superado su mejor marca goleadora en Europa-, serán la apuesta ofensiva del técnico argentino, que además tendrá la valiosa baza de Alex Sorloth, que funciona de maravilla como revulsivo, o Ángel Correa.