Un oportuno Griezmann rescata al Atlético

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El Atlético de Madrid venció (3-1) al Levante este sábado en la jornada 12 de LaLiga EA Sports gracias a un doblete de Antoine Griezmann, decisivo y oportuno en el Riyadh Air Metropolitano, para mantener la buena dinámica pese a la resistencia del rival.

Los de Diego Pablo Simeone cuajaron una buena actuación pero el conjunto 'granota' fue una piedra en el zapato. El Levante se defendió bien, resistió ante un Atlético con poca pegada, y se mantuvo en el partido hasta que Griezmann decidió para los locales.

El francés, jugador histórico del club rojiblanco que va dejando sitio a futuras leyendas, reclamó el protagonismo empujando a la red el 2-1 en el minuto 61, el primer balón que tocaba recién entrado al campo, y dando calma con el 3-1 ya en el 80'. Los de Julián Calero fueron fieles a su plan, pero les faltó más amenaza, intimidados en exceso por el peligro arriba del rival.

Los del 'Cholo' así lo dejaron claro desde el inicio, con una intención ofensiva que acumuló varias ocasiones, muy clara la primera de Pablo Barrios en un mano a mano con Mathew Ryan. El meta visitante tuvo bastante trabajo y la que se coló fue en propia puerta de Dela, a centro de Barrios, al cuarto de hora (1-0).

Viendo al rival metido en su campo o por simple despiste, el Atleti cometió el pecado de relajarse en un saque de esquina, y en el segundo poste apareció Manu Sánchez para hacer el 1-1. Los de Simeone vieron torcerse un guion prometedor, aunque no tardaron en recuperar el dominio del partido y meter al Levante en su campo.

Sin embargo, hasta el descanso, un cabezazo de Giuliano Simeone fue lo más significativo en el equipo rojiblanco, tocado tras esa buena producción arriba de inicio. Cada minuto de resistencia daba fe a un Levante cada vez más disciplinado en su defensa, y el 'Cholo' movió banquillo en busca de soluciones. Al argentino le salió perfecto, porque Griezmann entró y marcó.

El francés hizo de delantero para matar el pase de Marcos Llorente y el cuadro madrileño entendió la necesidad de sentenciar por si las moscas. El Atlético apretó y, en un error atrás, de los pocos en el Levante, Griezmann volvió a demostrar olfato salvador para remachar el balón suelto tras el disparo de Julián Álvarez.

Jan Oblak tuvo la suya ante la reacción de un Levante que no tiró la toalla, pero los de Calero, que llegaron a recortar en el descuento por medio de Carlos Álvarez pero fue anulado por fuera de juego, se fueron del Metropolitano con la cuarta jornada seguida sin ganar y pegados a la zona de descenso. El Atlético, con cuatro victorias seguidas, sigue apretando por las dos primeras plazas.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 3 - LEVANTE, 1. (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Giménez, Hancko, Ruggeri (Molina, min.79); Giuliano (Nico González, min.73), Barrios (Griezmann, min.61), Koke, Baena (Gallagher, min.79); Julián Álvarez y Sorloth (Almada, min.61).

LEVANTE: Ryan; Toljan (Víctor García, min.86), Dela, Elgezabal (Rey, min.85), Matías Moreno, Manu Sánchez (Matturro, min.86); Arriaga, Olasagasti (Koyalipou, min.74), Carlos Álvarez, Brugué (Morales, min.74); y Etta Eyong.

--GOLES:

1 - 0, min.12, Dela.

1 - 1, min.21, Sánchez.

2 - 1, min.61, Griezmann.

3 - 1, min.80, Griezmann.

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C.Extremeño). Amonestó a Molina (min.84), Llorente (min.87) y Giménez (min.90) por parte del Atlético. Y a Olasagasti (min.40) en el Levante.

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano, 60.119 espectadores.