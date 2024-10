La oposición del Barça se une para pedir nuevas cuentas y una Asamblea presencial o híbrida

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Diversos grupos de opinión, de socios y de futuros aspirantes a la presidencia del FC Barcelona se han unido para pedir una gestión "más transparente" y un modelo de club más "participativo", al considerar que las cuentas del ejercicio 2023/24 presentadas por la Junta Directiva que preside Joan Laporta deberían reformularse para tener en cuenta las salvedades de la empresa auditora y, además, también quieren una nueva fecha para la Asamblea de Compromisarios, prevista para este sábado, y que sea híbrida o presencial, no sólo telemática.

Bajo el lema 'Por un FCB modélico, más transparente y participativo' los diferentes grupos opositores a la gestión de Laporta y su Junta Directiva piden esa reformulación de las cuentas, al considerar que los números presentados no se ajustan a la realidad económica de la entidad, y sobre todo una Asamblea que permita la presencialidad y el cara a cara entre los socios y socias y el actual gobierno blaugrana.

"Los colectivos de socios y firmantes abajo firmados, nos unimos para expresar nuestra inquietud por la gestión actual de la Junta Directiva del FC Barcelona, gestión con mucho margen de mejora; gestión que, hasta a la fecha, se ha caracterizado por un déficit en planificación y rigor, una carencia de la transparencia promesa y entendemos adecuada, y en un comportamiento poco pro activo a la hora de promover la participación real de los socios y socias, los verdaderos propietarios y propietarias del club, especialmente en sede de Asamblea de compromisarios/as, oa la hora de cambiar el modelo de gobernanza, uno modelo que consideramos ha quedado desfasado y excesivamente controlado, y que no permite una participación real de los socios y socias", reza el comunicado.

Un texto que firman 'Compromissaris FCB', 'Dignitat Blaugrana', 'El Senyor Ramon', 'Seguiment FCB', 'Sí al Futur', 'Som un clam', 'Suma Barça', 'Transparència Blaugrana' y 'Un Crit Valent', y en el que por un lado piden la reformulación de las cuentas, al considerar que esta campaña se cierra con 91 millones de euros de pérdidas.

"Las cuentas se han cerrado con una irregularidad, destacada por la empresa que audita los cuentas del club, que se convierte en una incorrecta formulación de las cuentas susceptible de poder generar responsabilidades a futuro. En concreto, la empresa auditora ha emitido una excepción (advertencia) en su informe, donde indica que 'las pérdidas deberían ser superiores', ya que el valor de Barça Vision está sobredimensionado, y que los 208 millones de beneficios sobre el particular, en su día imputados a las cuentas, no se ajustan a la realidad", justifican.

También son contrarios a la decisión de celebrar la Asamblea General Ordinaria sólo en formato telemático, amparándose en una norma aprobada en tiempos de pandemia y "contradiciendo el espíritu democrático" del club. "Creemos que es una muestra de la voluntad de la Junta Directiva de evitar el debate abierto y la participación activa de los socios y socias, como apuntábamos antes. Esta decisión entendemos es contraria a los valores de transparencia y buen gobierno que deben guiar la actuación del club", argumentan los grupos opositores.

De ahí que pidan la "reformulación necesaria de las cuentas" y una nueva convocatoria de la Asamblea en una nueva fecha, y votación en Asamblea híbrida o presencial. "Ante la amonestación y opinión desfavorable de la empresa auditora, pedimos a la Junta Directiva la reformulación de las cuentas de la temporada 2023/2024 y que se vuelvan a presentar, en el marco de una Asamblea híbrida o presencial", reza el comunicado.

Además, piden a los compromisarios que participen en la Asamblea que, en caso de que no se reformulen las cuentas, voten en contra de la aprobación de las mismas. "Recomendamos a los socios y socias compromisarios que, en primer término, cojan el turno de palabra para pedir la suspensión de la Asamblea a fin de que la Junta Directiva proceda a volver a formular las cuentas, y, si la Junta Directiva no atendiera a las requerimientos que se produjeran, les recomendamos entonces que no aprueben las cuentas presentadas", aclaran.

"Por sentido de responsabilidad, porque como socios/as y propietarios/as de la institución no podemos permitir que el Club no sea modélico, porque no atender al criterio de la empresa auditora afecta y acabará afectando a la reputación de la entidad y puede generar problemas a futuro, y por qué no podemos conformarnos con no hacer las cosas bien, ya que, cuando no se actúa bien, es la entidad quien puede acabar pagando", aseguran los distintos grupos opositores.