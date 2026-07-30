Orange renueva su acuerdo de patrocinio con el Real Madrid hasta la temporada 2027-28. - ORANGE

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Orange, del Grupo MasOrange, ha renovado su acuerdo estratégico con el Real Madrid como socio de telecomunicaciones a nivel nacional hasta la temporada 2027-2028, con las secciones de fútbol masculina y femenina, según informó en un comunicado.

La alianza entre el Real Madrid y Orange incluye derechos de imagen y de 'hospitalidad' vinculados a las primeras plantillas. Asimismo, la compañía mantendrá una presencia destacada en los soportes habituales del Bernabéu, como el halo LED de 360 grados que corona el estadio del conjunto blanco.

Por otra parte, ambas entidades colaborarán en acciones de publicidad en los canales de comunicación del club, entre los que figuran el canal Real Madrid TV, la revista 'Hala Madrid', el boletín periódico para fans y el programa de fidelización 'Madridista', además de desarrollar campañas en redes sociales.

Por último, el operador continuará prestando sus servicios de conectividad móvil de última generación como proveedor de comunicaciones para los empleados del club y desarrollará nuevos proyectos orientados a optimizar la experiencia de los clientes durante los eventos celebrados en el estadio.