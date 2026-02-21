Oriol Cardona y Ana Alonso: "Esto es el premio para todos los que han estado antes que nosotros"

Oriol Cardona y Ana Alonso - COE

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los esquiadores Oriol Cardona y Ana Alonso, que este sábado han conquistado la medalla de bronce en la final de relevo mixto de esquí de montaña de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, han asegurado que su éxito es un premio para "todos los que han estado" antes que ellos, y han avisado de que en la próxima cita olímpica lucharán "por el oro".

"Nosotros hemos tenido la suerte de estar viviendo esto, que es historia para nuestro deporte, pero el camino no es solo nuestro, es de todos los deportistas que han estado antes que nosotros. Y de todo el equipo técnico que hoy ha estado aquí, al 100% todos estos días, y no solo estos días, sino durante todos estos años. Aquí no corremos solos, esto es de todos", señaló Alonso en declaraciones a TVE.

En este sentido, Cardona coincidió en que hay "una pila de gente detrás de estas medallas". "No os lo podéis ni imaginar. Gente que ha estado en nuestras vidas y que ha dejado de estar, gente que está ahora. Todo el mundo ha contribuido para que estemos hoy aquí, así que muchas gracias a todos", indicó. "No puedo más, me dolía la cabeza... Estoy contentísimo por el tercer puesto. Hemos luchado mucho y ha sido increíble todo", añadió.

Además, el catalán ya advirtió que no se conforman con lo conseguido este sábado. "Nos queda la de oro del relevo, que esperemos que dentro de cuatro años estemos aquí para buscarla", dijo. "Me quedo con que la gente se ha unido para vernos, es lo más bonito de todo", manifestó.

"Hemos venido aquí a vivir una cosa que nunca antes habíamos hecho. Esta grada está llena de gente que ha hecho muchos kilómetros para venir aquí a vernos. Gente desde casa dándonos muchas fuerzas. En carrera iba muerta, pero iba pensando en toda la gente que está aquí, la gente que está desde la tele animando... Vivimos una cosa que va a permanecer para la historia de nuestro deporte y hemos podido ser nosotros los que lo hemos disfrutado. Eso es algo mágico", confesó Alonso.

Además, la granadina confesó que este sábado salieron "a luchar por el oro". "Lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas. Hemos conseguido otra medalla, que es la primera vez que unos deportistas de invierno consiguen dos medallas. Hemos hecho historia para nuestro deporte, para nuestro país, y tenemos que estar supercontentos. Ahora nos toca disfrutarlo de verdad", apuntó.

También reconoció que fue un error suyo el que ha costado la penalización de tres segundos que mantuvo la incertidumbre de la medalla. "He sido yo, que al poner el pie he pasado la línea. Son cosas que pasan, se llega con mucha velocidad y no lo he visto bien, pero por suerte al final han sido solo tres segundos con los que manteníamos la medalla. Han sido unos momentos un poco durillos", subrayó.

"Son muchas emociones. Estaba a punto de dar el relevo y estaba viendo que estaba haciendo el cambio fuera de la zona; no sabía de cuánto sería la penalización, pensaba que sería mucho más. He salido a intentar darlo todo, por lo que fuera la penalización, e intentar meternos en el podio aunque fuera por poco. Y mira, al final la penalización ha sido de poco, nos hemos subido al tercer puesto, los suizos no nos han quedado demasiado lejos. A gozar de esta tercera plaza", explicó el de Baynoles.

Por último, Alonso explicó que las condiciones en pista han sido muy diferentes a las del jueves, cuando se colgaron el bronce -la andaluza- y el oro -el catalán- en el esprint. "Hoy hacía mucho calor y mucha humedad, y eso también se ha notado. Yo lo paso un poco mal con el calor. El relevo no tiene nada que ver con el esprint, tienes que hacer muy buena gestión de carrera durante las dos vueltas; en nuestro caso, las chicas al empezar la carrera se salen muy rápido y no quieres perder ese tren, pero por mucho que quieras guardarte un poco, siempre te pasas más de la cuenta y luego lo pagas. No ha llovido, que es lo importante, así que ahora a disfrutar", concluyó.