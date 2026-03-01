Oriol Cardona, campeón olímpico en esquí de montaña: "Espero que mucha gente pruebe este deporte nuevo"

BORMIO, Feb. 19, 2026 -- Oriol Cardona Coll of Spain poses for photos during the awarding ceremony of the ski mountaineering men's sprint event at the Milan-Cortina 2026 Olympic Winter Games in Bormio, Italy, Feb. 19, 2026. - Europa Press/Contacto/Hu Huhu

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El esquiador español Oriol Cardona, medallista de oro en esprint y de bronce en relevos durante Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, desea "que mucha gente pruebe" el esquí de montaña como un "deporte nuevo" dentro del imaginario colectivo, gracias a esos recientes Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en tierras italianas.

"El mayor objetivo, que era que la gente descubriera este deporte, está hecho. Y partir de ahí, también que la gente sepa que este deporte es mucho más que dos minutos y medio de carrera", ha dicho Cardona en una entrevista con Europa Press, a colación de un debut olímpico donde él conquistó el oro individual y también el bronce junto con Ana Alonso.

Luego ha señalado que el esquí de montaña "es naturaleza, es montaña, es tranquilidad, es calma y es ir a gozar de la montaña". "Espero que la gente sea consciente de eso y que simplemente mucha gente pruebe este deporte nuevo. Eso hará que, de algún modo u otro, dentro de unos años el nivel suba", ha reflexionado el esquiador de Bañolas sobre el futuro.

Tanto él como la granadina fueron agasajados en su regreso a España tras sus éxitos en Bormio. "Se vive sin dormir. Estoy un poco fatigado, pero muy bien. La bienvenida que hemos tenido aquí en España ha sido fenomenal. Yo creo que puedo hablar en nombre de los dos diciendo que es un momento histórico y que realmente agradecemos el interés de todos los medios", ha admitido al respecto de los compromisos institucionales.

"El esquí de montaña es la primera vez que entraba en los Juegos y para nosotros era importante que el deporte gustara, que la gente lo viera y disfrutara desde sus casas. Y creo que lo hemos conseguido. Muy muy contento de representar a España, en su oro después de tanto tiempo", ha aludido al oro de Paquito Fernández Ochoa en Sapporo 1972.

"Lo duro está hecho y ahora... a seguir disfrutando de competir. Yo creo que no habrá ningún problema en encarar las próximas carreras como hasta ahora. Tengo muchas ganas de seguir compitiendo, seguir entrenando y seguir mejorando", ha subrayado Cardona acerca de sus próximas citas.

De cara a esos retos venideros, en su 'staff' seguirá Kilian Jornet, quien ha tenido "evidentemente un impacto muy positivo" en su puesta a punto. "Hace dos años y medio que empezamos a trabajar juntos. Yo quería seguir mejorando como deportista y pensé que teníamos que darle un plus al equipo. Y pensé en él porque, como es el mejor esquiador de montaña de todos los tiempos, era la opción para mí más clara", ha opinado.

"Lo llamé, se lo comenté y al cabo de un rato me dijo que sí. A partir de ahí empezamos a trabajar juntos y se añadió al equipo. Y desde entonces no he parado de mejorar", ha apostillado el esquiador catalán. "Por donde yo he pasado, él también ha estado; y todo lo que yo estoy viviendo ahora, él ya de algún modo u otro lo ha vivido", ha agregado.

En ese sentido, Cardona ha precisado que buscaba ganar un "punto de experiencia". "Aparte de todo el conocimiento que tiene y aparte de ser un 10 como deportista, pues es una persona que ha entrenado mucho, que sabe mucho de ciencia del deporte y que realmente estos conocimientos los ha trasladado a mi planificación. Y esto se ha notado", ha relatado.

Por último, ha repasado su calendario para el resto de este 2026. "Ahora tenemos el Europeo, que no podré ir. Pero luego nos quedan tres Copas del Mundo para terminar el invierno. Y nada, luego a preparar los próximos Juegos. Sí que tengo ganas de seguir entrenando y compitiendo durante cuatro años más y realmente seguir haciendo temporadas de invierno para seguir mejorando", concluyó sobre Alpes Franceses 2030.