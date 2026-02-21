Oriol Cardona: "Hemos sido capaces de sacar medallas para un país que no es especialmente de nieve"

BORMIO, Feb. 21, 2026 -- Silver medalists Jon Kistler (1st, L) and Marianne Fatton (2nd, L) of Switzerland, gold medalists Thibault Anselmet (3rd, L) and Emily Harrop (3rd, R) of France, bronze medalists Oriol Cardona Coll (2nd, R) and Ana Alonso Rodrigu - Hu Huhu / Xinhua News / ContactoPhoto
MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -
El esquiador español Oriol Cardona, que este sábado ha conquistado junto a Ana Alonso la medalla de bronce en la final de relevo mixto de esquí de montaña, ha asegurado que las tres preseas conseguidas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 son "un golpe en la mesa" para motivar a otros deportistas de nieve a buscar éxitos a pesar de que España no es precisamente un país con mucha tradición en este tipo de deportes.
"Estoy muy satisfecho de la carrera que hemos hecho. Yo me he exprimido al máximo, lo he dado todo y esto es lo importante, no haberse guardado nada. Estar aquí no es fácil, y correr en unos Juegos no es fácil, por lo que tiene mucho mérito haber conseguido lo que hemos conseguido los dos. Yo estoy muy contento de cómo ha ido todo, de nuestra primera experiencia en unos Juegos", declaró en rueda de prensa.
Además, cree que la tres preseas logradas entre los dos dan esperanza a los deportistas que vengan por detrás. "Es un golpe en la mesa para decir que somos un país que no es especialmente de nieve, más bien todo lo contrario, y que hemos sido capaces de sacar estas medallas en unos Juegos. Espero que inspire a muchos jóvenes y a mucha gente para que se lo crean en un futuro", indicó. "Creo que nos daremos cuenta dentro de unos años, cuando miremos atrás y veamos todo lo que va a venir después de este resultado. Ahora mismo lo valoramos mucho, pero no somos conscientes de hasta dónde ha llegado", añadió.
El catalán también considera que haber conquistado ambos una medalla el jueves les ha despojado un poco de la presión. "Veníamos con un poco menos de presión porque, entre comillas, el trabajo estaba hecho. Queríamos rematar hoy y veníamos un poco más ligeros de presión y muy confiados en que podíamos volver a subir tranquilamente al podio. Creo que esto nos ha ayudado", manifestó.
"En unos Juegos, ser competitivo un día, el día X, que se repite cada cuatro años, es muy difícil. Estar en tu pico de forma en un día específico y que sabes que no se va a repetir hasta dentro de cuatro años es una presión. Es un trabajo de mucho tiempo de preparación. No es fácil lo que hemos hecho y creo que podemos estar muy orgullosos de lo que hemos vivido aquí", prosiguió.
Por otra parte, Cardona explicó que "con o sin penalización", la carrera "hubiera sido la misma". "Es un error en un cambio como en otros cambios que he hecho y no se han visto. Es un error técnico como cualquier fallo en carrera. Ha sido un momento muy emocionante, muy emotivo, porque veníamos a por el oro y estar ahí, al borde de estar fuera del podio, ha sido un momento tenso y se acumulan todas las emociones. no ha sido más que un susto", expresó.
El de Banyoles recalcó que lo importante es "que la gente sepa de este deporte, que el esquí de montaña existe". "Esto es un principio para que haya más gente que venga, que el deporte español sea todavía más competitivo en estas disciplinas. Cuanta más gente conozca este deporte y a nosotros, más patrocinadores van a venir y serán más recursos para nosotros, para la federación y para hacer crecer este deporte, que gracias a todas las ayudas que hemos recibido durante estos últimos tres años, gracias a que es olímpico, hemos podido estar hoy aquí peleando por estas medallas. Sin todas las ayudas, tanto de patrocinadores privados como de instituciones públicas, no habríamos logrado lo que hemos logrado", confesó.
Por último, Cardona desveló que espera celebrar sus dos medallas con "un poco de chocolate y un poco de fiesta". "Quiero estar con mi familia, con mi gente de España, estar unos días en casa, digerir todo este cúmulo de sensaciones y emociones. Ha sido muy grande todo lo que hemos vivido aquí estos días. Para nosotros era algo nuevo y algo que nos ha marcado para toda la vida. Queremos estar unos días tranquilos en casa y luego ya pensar en las últimas Copas del Mundo, que todavía no vamos a terminar aquí, sino que vamos a aguantar hasta la última Copa del Mundo", finalizó.
IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN
URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/deportes/1062284/1/cardona-hemos-...
TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06