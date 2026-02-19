Oriol Cardona y su oro en Milán-Cortina: "Ya era ahora, hay mucho trabajo detrás"

ITALY, LOMBARDY - FEBRUARY 19, 2026: Oriol Cardona Coll of Spain competes in the men's ski mountaineering sprint heats during the 2026 Winter Olympic Games on the Stelvio slope of the Bormio Ski Resort in Bormio, Province of Sondrio - Europa Press/Contacto/Mikhail Tereshchenko

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El esquiador español Oriol Cardona reconoció que "ya era hora" de que España celebrara un oro olímpico en Juegos de Invierno, después de lograrlo él mismo en la prueba de Sprint del esquí de montaña, un éxito detrás del cual hay "mucho trabajo", porque el catalán no es "nadie sin toda la gente que hay detrás".

"Ya era hora. Hay mucho trabajo detrás, estoy abrumado, esto es increíble, tenía unas ganas de sacármelo de encima... Ha ido bien, perfectísimo, la carrera ha salido todo bien y me he encontrado superbien y al llegar a la meta ha sido una sensación...", expresó Cardona en declaraciones a TVE después de lograr el segundo oro invernal para España después de 54 años.

El catalán analizó una carrera "muy rápida" en la final, teniendo en cuenta que correr en unos Juegos "es duro por la presión, los nervios". "No estamos acostumbrados a esto y a mí personalmente me ha dado un puñetazo. Así que muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, todos los que nos ven en casa, los ánimos han llegado", comentó.

"Yo prefiero sol, como todos los españoles, pero es lo que hay, en peores plazas hemos toreado y así es más épico", señaló un Cardona que le dedicó su triunfo a su abuelo. "Se murió hace ya muchos años, pienso mucho en él, se lo dedico a él y a toda la gente que me ha acompañado por el camino, porque yo no soy nadie sin toda la gente que hay detrás", expresó.