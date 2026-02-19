Oriol Cardona: "A tres curvas, me he girado y he visto que tenía el oro casi en el bolsillo"

19 February 2026, Italy, Bormio: Spain's gold-medallist Oriol Cardona Coll celebrates during the medals ceremony of the men's ski mountaineering sprint final competition during the 2026 Winter Olympic Games in Milan-Cortina. Photo: Michael Kappeler/dpa - Michael Kappeler/dpa

El español Oriol Cardona ha admitido haber "disfrutado mucho" de su éxito, en el esprint masculino del esquí de montaña durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, cuando cerca del desenlace se ha "girado un momento para ver qué margen tenía" y ahí ha visto "que tenía el oro casi en el bolsillo".

"Lo he disfrutado mucho. A tres puertas de meta, a tres curvas, me he girado un momento para ver qué margen tenía y he visto que tenía el oro casi en el bolsillo y ha sido un momento en el que me he dado cuenta de todo el camino que hay detrás, de todo el esfuerzo, todas las horas, todos los años de 'entreno' que han ido sumando", declaró este jueves en una rueda de prensa organizada por el Comité Olímpico Español (COE).

"A la última curva, cuando encaraba la meta, he visto a la 'Armada' delante con toda la gente animando, que ha venido mucha gente de casa. Y ha sido un momento de felicidad enorme, que creo que no había sido nunca tan feliz. Indescriptible porque estaban todos aquí, y más allá de que si es un oro para España y todo esto, que esté mi país y toda mi gente, mis amigos y todo el equipo aquí conmigo para esta carrera, para este evento... uf, ha sido completamente indescriptible", insistió Cardona.

"La gente que estaba ahí animando me ha dado alas: familia, amigos, todo el equipo... Darse cuenta de que el trabajo que hay detrás de todo eso al final pues da un resultado. Es una sensación indescriptible para mí y ha sido genial", repitió el esquiador de Bañolas durante la rueda de prensa en compañía del presidente del COE, Alejandro Blanco.

"Como iba delante, no me he percatado de lo que pasaba con el suizo, que se ha resbalado, y con el ruso, que creo que también. Pero bueno, en las subidas es donde me he sentido muy fuerte hoy, me he encontrado muy bien, buenas situaciones y ahí es una parte donde podía apretar", indicó.

"Sabía que al principio estaban los rombos, estaban los diamantes, y me he quedado encerrado un poco; y luego ya la pista se ha abierto y he tenido más opciones de hacer mi carrera y ha sido ahí donde he empezado a apretar sin mirar atrás y dando todo lo que tenía para llegar arriba primero, que era lo importante", resumió Cardona sobre su carrera.

"Hace tres semanas en Boí Taüll me robaron la cartera por culpa de las transiciones y quedé segundo, y desde entonces he practicado mucho para que salieran bien las transiciones en la carrera de hoy. Las del sábado son factores claves y decisivos, y lo hemos visto con la carrera de los chicos, que el suizo ha tenido problemas en el cambio", avisó.

"Ha caído en las escaleras, el ruso también ha tenido un percance y, sí, he estado trabajando mucho en ello porque sabía que es donde se puede perder la carrera. No se gana ahí, pero se puede perder fácilmente y he intentado pulirlo para que no me pasara a mí", aludió de nuevo al helvético Arno Lietha y al ruso Nikita Filippov.

Además, fue preguntado por su siguiente prueba. "Lo que esperamos es la revancha de los franceses; pero bueno, estamos ahí para pararles los pies. Vamos con muchas ganas, evidentemente vamos muy confiados, muy motivados y yo creo que el chute de hoy de adrenalina, de motivación y de alegría pues nos va a dar alas el sábado", auguró al respecto.

"En el momento antes de competir sí que es muy importante para mí sentirme bien, sentirme fuerte; y como los cuartos y las 'semis' han ido bien, pues ya entre rondas no estaba especialmente nervioso. Quizás un pelín más de lo habitual, en mi estado de forma física e intentar siempre cuidar todos los detalles, que la mochila esté bien, que el material esté bien e ir a tiempo, etc.", describió Cardona.

Su éxito ha llegado 54 años después del anterior oro que tenía el olimpismo español de invierno. "No soy consciente, la verdad es que no me esperaba nada. Es decir, venía con las expectativas muy altas y tenía muchas ganas de hacerlo bien, pero no había pensado en más allá de la carrera, no había pensado en lo que eso significa o representa. Para mí es todo un orgullo y todo un honor poder llevar un oro después de tanto tiempo. Y nada, intentar disfrutar del momento y aprovechar esta ocasión para, bueno, estar más confiado para el sábado", subrayó.

Sonreír antes de cada carrera ha sido clave. "Por mi parte era por confianza porque era, pasara lo que pasara, un día muy grande, histórico para mí y para el esquí de montaña para todos. Y estaba sonriendo porque me sentía bien, me sentía calmado y con muchas ganas. Y bueno, también si el rival te ve riendo es una manera de dañar psicológicamente al contrincante. Pero no es más. Estaba contento de estar aquí en este momento, sentiéndome bien y es por eso", concluyó Cardona.

