Orluis Aular renueva con Movistar hasta 2028

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS -

El ciclista venezolano Orluis Aular ha ampliado su contrato con el Movistar Team hasta 2028, siendo una de las nueve renovaciones que ha anunciado este miércoles el conjunto ciclista español, entre las que destaca la del colombiano Nairo Quintana hasta 2026 en el equipo masculino, mientras que la actual campeona de España, Sara Martín, continuará los próximos tres años en la escuadra femenina.

Aular ha realizado una gran temporada en su primer curso con el Movistar Team. El venezolano ha tenido buenas actuaciones como el décimo puesto en la Clásica de Almería y en el Giro de Italia donde acabó varias etapas entre los cinco primeros. Con contrato hasta 2026, Aular ha ampliado su contrato hasta 2028, al igual que el ecuatoriano Jefferson Cepeda.

Por su parte, los capitanes de ruta dentro del bloque, Jorge Arcas y Nelson Oliveira, han prolongado su vinculación dos temporadas más, con la opción de alcanzar los 12 años en el Movistar Team. Mientras que los veteranos Albert Torres y Nairo Quintana seguirán un año más para seguir aportando experiencia al conjunto ciclista español.

En el equipo femenino la gran noticia es la renovación de la actual campeona de España, Sara Martín, hasta 2028. También lo ha hecho la brasileña Tota Magalhães, que finalizaba contrato la próxima temporada y que lo amplía por tres años más, asegurando su continuidad hasta 2029. Por último, la francesa Aude Biannic seguirá dos temporadas más.

Con estas renovaciones, el Movistar Team quiere asegurar la continuidad de un "núcleo sólido de corredores y corredoras que combinan juventud, experiencia y capacidad de liderazgo", con el objetivo de "consolidar su proyecto deportivo a medio y largo plazo".