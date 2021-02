Osaka busca su cuarto 'grande' ante la novata Brady

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tenista japonesa Naomi Osaka partirá como favorita este sábado para conquistar el título del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, ante la estadounidense Jennifer Brady, que tendrá que controlar los nervios de jugar su primera final de un 'grande'.

La americana se ha plantado por primera vez en la pelea final por un trofeo de 'Grand Slam', algo a lo que ya está habituado su rival, que jugará por cuarta vez, por segunda ocasión en la Rod Laver Arena, donde ya se coronó campeona en 2019 ante la checa Petra Kvitova.

Osaka no sabe todavía lo que es perder una final en un 'grande' y esa experiencia, añadida a que su tenis se adapta a las mil maravillas a la pista dura, le hace tener cierto favoritismo sobre una Brady, que también ha dejado claro que en esta superficie se siente cómoda y que la semifinal que alcanzó el pasado verano en el US Open no fue casualidad.

En Nueva York, precisamente fue la actual número tres del mundo la que le impidió meterse en la final al derrotarla en un igualado encuentro que se decidió en tres sets por 7-6(1), 3-6, 6-3 a favor de la asiática, que posteriormente conquistó su tercer 'Grand Slam', segundo en la 'Gran Manzana'.

Esa fue la segunda victoria de la japonesa sobre Brady, que se impuso en el primero duelo entre ambas, en un torneo en los Estados Unidos de la ITF cuando su rival tenía 17 años y que también perdió en la arcilla verde del torneo de Charleston.

Osaka ha ganado 20 de sus últimos 22 partidos, con las derrotas producto de abandonos sin jugar en las finales del Gippsland Trophy previo a este 'grande' y en Cincinnati y su camino hasta la final ha sido firme, salvo en octavos ante la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, donde tuvo que levantar una desventaja de 5-3 y dos pelotas de partido con su saque. En cambio, ni la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, ni la francesa Caroline Garcia, ni la tunecina Ons Jabeur, ni la taiwanesa Su-wei Hsieh ni, sobre todo, la estadounidense Serena Williams, pudieron inquietarla.

Por su parte, Jennifer Brady, de 25 años y vigesimosegunda cabeza de serie, buscará no sólo estrenar su palmarés en 'Grand Slams' sino el segundo título de su carrera tras el del año pasado en Lexington. Tras un inicio sólido ante la española Aliona Bolsova, su compatriota Madison Brengle, la eslovena Kaja Juvan y la croata Donna Vekic, frente a las que no cedió ningún set, sufrió más en cuartos y en semifinales donde cedió sus dos únicos sets frente a su compatriota Jessica Pegula, a la que tuvo que remontar, y la checa Karolina Muchova.