Osaka se disculpa por faltar el respeto a Cirstea en el Abierto de Australia

22 January 2026, Australia, Melbourne: Japanese tennis player Naomi Osaka celebrates victory against Romania's Sorana Cirstea during their women's singles secnd round match on day 5 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park. Photo: L - Lukas Coch/AAP/dpa

MELBOURNE (AUSTRALIA), 22 (PA Media/dpa/EP)

La tenista japonesa Naomi Osaka se disculpó tras la polémica vivida este jueves con la rumana Sorana Cirstea, a la que dedicó palabras "irrespetuosas" tras derrotarla en la segunda ronda del Abierto de Australia tras un partido donde su rival se quejó del comportamiento de la asiática.

Cirstea se quejó a la juez de silla tras un grito de 'vamos' de Osaka tras un servicio fallado, aunque la árbitra no vio ninguna irregularidad para llamar la atención la japonesa. La respuesta de esta a la queja de la rumana fue gritar 'vamos' mucho más fuerte en los dos puntos siguientes. Tras imponerse por 6-3, 4-6, 6-3, Osaka recibió fríamente el saludo de su rival, lo que la llevó a un intercambio de palabras entre ambas, con la exnúmero uno tratando de saber qué era lo que le había molestado.

Entrevistada por Chanda Rubin en la pista, la asiática apuntó que "al parecer hubo muchos 'vamos' que la enfadaron". "Podría habérmelo preguntado. Lo siento, es una gran jugadora. Creo que este era su último Abierto de Australia, así que lamento que se enfadara por ello", añadió.

"No voy a hablar de eso, este es mi último Abierto de Australia. Llevo 20 años jugando y hay más cosas en juego que una discusión de cinco segundos que tuve con Naomi al final. No hubo ningún drama, sólo fue un intercambio de cinco segundos entre dos jugadoras que llevan mucho tiempo en el circuito. Queda entre nosotras", zanjó Cirstea en su rueda de prensa tras el duelo.

En cambio, Osaka lamentó el no haber manejado del mejor modo la situación. "Nunca antes me había visto envuelta en algo así, así que no sé si se supone que debemos dejarlo en la pista y decir: 'Hola, ¿qué tal?", respondió cuando le preguntaron si hablaría con Cirstea.

"Estoy un poco confundida. Supongo que ella estaba muy emocionada y yo también quiero disculparme. Creo que las primeras cosas que dije en la pista fueron irrespetuosas. No me gusta faltar al respeto a la gente, no es mi estilo. Así que, si ella quiere hablarlo, adelante, ero cuando me estoy motivando, no pienso: 'Vale, ahora voy a distraer a la otra persona'. Es algo puramente personal", añadió la japonesa.

Esta recordó que "nadie se había quejado nunca antes". "Además, la juez árbitro no me dijo que estuviera equivocada, dijo que estaba bien. Eso era lo que pensaba y creía que lo habíamos superado. No soy una persona que reaccione bien cuando se me falta al respeto de forma casual, pero probablemente me pasé en los siguientes puntos", confesó.