Osasuna da un salto en la tabla y el Celta evita al final la primera victoria del Girona

El Betis salvó un empate durante su visita al Levante

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El CA Osasuna ha dado un salto en la tabla de LaLiga EA Sports tras ganar este domingo por 2-0 al Rayo Vallecano, mientras que el RC Celta de Vigo ha empatado en casa (1-1) 'in extremis' frente al Girona FC y el Real Betis ha salvado otro empate (2-2) de su visita al Levante UD.

En el Estadio de Balaídos, un penalti transformado por Borja Iglesias en el tiempo de descuento de la segunda mitad certificó la igualada tras neutralizar así el gol de Vladyslav Vanat (min.12) para los gerundenses con un derechazo fuerte, raso y cruzado desde el lado derecho del área.

Este resultado dejó al Celta con cuatro puntos en la zona media de la clasificación y al Girona con uno solamente, aún colista y habiéndose esfumado su primera victoria en este curso liguero. Algo similar le pasó al Levante, que en su duelo contra el Betis fue 2-0 arriba desde el 10' tras las dianas marcadas primero por Iván Romero y luego por Etta Eyong.

Sin embargo, los béticos redujeron distancias antes del descanso con un golazo del 'Cucho' Hernández, derechazo lejano y que entró junto al palo más alejado un palmo encima del suelo. El definitivo 2-2 lo marcó Pablo Fornals de cabeza en el 81' y eso situó a los sevillanos con seis puntos; por su parte, los 'granotas' están en descenso con un punto.

De esa zona peligrosa se alejó Osasuna, que ahora tiene seis puntos por haber batido al Rayo (4 pts.). Raúl García de Haro abrió el marcador en El Sadar al cuarto de hora, cabeceando un centro de Flavien Boyomo que se había envenenado tras tocar en un rival, y en el minuto 77 hizo Iker Benito el 2-0 culminando por abajo su esprint en un contragolpe.