Osasuna denuncia "un agravio comparativo" con los horarios de las jornadas 2 y 3 y pide "mayor empatía" a LaLiga

Archivo - Ante Budimir of CA Osasuna celebrates after scoring the team's first goal during the LaLiga EA Sports match between CA Osasuna and Real Betis Balompie at El Sadar on April 12, 2026, in Pamplona, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El CA Osasuna denunció este martes "un agravio comparativo" con los horarios de las dos primeras jornadas de LaLiga EA Sports que disputa como local en El Sadar en la temporada 2026-27, las cuales jugará en lunes y a las 19.30 horas, y por las que pidió "mayor empatía" a LaLiga.

"El CA Osasuna expresa su malestar por los señalamientos de LaLiga concernientes a sus dos primeros partidos como local en El Sadar, que en ambos casos tendrán lugar en lunes a las 19.30 horas. La entidad considera que suponen un agravio comparativo que perjudica los intereses de Osasuna, sus socios y aficionados, que se verán penalizados por la peor franja horaria posible en dos jornadas consecutivas y en las que, además, el equipo 'rojillo' actuará como local", denunció en un comunicado.

El conjunto navarro se refiere a los encuentros como local ante el Levante UD y el Getafe CF de la segunda y tercera jornada, respectivamente, ambos a las 19.30. "Entendiendo que la jornada 3 ante el Getafe está condicionada por la participación del equipo madrileño en el 'playoff' de la Conference, Osasuna ha solicitado a LaLiga modificar, al menos, el señalamiento de la jornada 2", reveló el club.

Sin embargo, avanzó que esta solicitud "ha sido declinada por LaLiga". "Esta decisión resulta difícil de comprender al no estar condicionada por aspectos deportivos y suponer un perjuicio añadido para un club que tendrá que disputar sus dos primeros partidos como local en día laborable y con un horario que no facilita la conciliación entre la asistencia al partido y el desempeño profesional de muchos de sus socios y aficionados", expresó el comunicado.

"Por todo ello, Osasuna invita a LaLiga a realizar una profunda reflexión sobre si este es el modo más adecuado de comenzar una temporada y le solicita mayor empatía con los clubes y aficionados a la hora de tomar decisiones que, ineludiblemente, tienen una afectación social, económica y deportiva", advirtió.