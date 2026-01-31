Osasuna desaprovecha la crisis del Villarreal y el Oviedo vuelve a ganar después de cuatro meses

Archivo - Lucas Torro of CA Osasuna protest during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Villarreal CF and CA Osasuna at La Ceramica stadium on September 20, 2025, in Villarreal, Spain. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El CA Osasuna ha empatado (2-2) en casa frente al Villarreal CF, sin aprovechar los rojillos la crisis de su adversario, mientras que el colista Real Oviedo ha logrado su primer triunfo después de cuatro meses gracias a su 1-0 contra el Girona FC, en partidos correspondientes a la jornada 22 de LaLiga EA Sports.

La tanda de este sábado empezó en el Estadio Carlos Tartiere, donde la espesa primera mitad se agitó con un gol anulado al Girona en el 42' por haber salido el balón de fondo antes de rematar Iván Martín. Acto seguido llegó la respuesta ovetense, con un cabezazo de Ilyas Chaira a las manos de Marc-André ter Stegen tras una acción a pelota parada.

Después del descanso hubo tedio hasta que entró al campo Santi Cazorla, ídolo local, para la última media hora. Y aunque Thomas Lemar creó peligro para los visitantes, los 'carbayones' sí que acertaron en el 74'; Javi López centró raso desde la izquierda hacia el área rival, Thiago Fernández domó la bola y asistió para el gol fácil de Chaira.

En pleno arreón gerundense en busca del empate, Aarón Escandell hizo un paradón en el tiempo añadido tras una falta enviada directamente al área por Viktor Tsygankov; y antes de la conclusión, Axel Witsel en un córner cabeceó desviado por muy poco. Este resultado dejó al Girona con 25 puntos en la mitad de la tabla liguera y situó al Oviedo con 16.

Por otra parte, en El Sadar, Gerard Moreno transformó al cuarto de hora un penalti cometido por Javi Galán sobre Nicolas Pépé. Pero la mala dinámica del Villarreal, como mostró su concurso en la Champions League, se acabó notando. No en vano, Osasuna empató en el 20' con un cabezazo de Víctor Muñoz tras una falta lateral que había sacado Rubén García.

En el alargue de la primera mitad, el propio Rubén García lanzó un ataque por la banda derecha y Jon Moncayola centró con comba al corazón del área, donde Ante Budimir esquivó a un defensa rival para cabecear el 2-1. Al volver del descanso, el 'Submarino Amarillo' impuso su ritmo y logró en un córner el 2-2 (70'), obra de Moreno también de cabeza.

A pesar de ninguno de los dos equipos renunció a un botín mayor, les faltó fluidez ofensiva y el marcador ya no se movió. Eso ubicó a Osasuna con 26 puntos, a rebufo de quienes luchan por ocupar puestos de acceso a competiciones europeas, y colocó al Villarreal con 42 puntos, perdiendo gas en su combate particular con el Atlético de Madrid por ser tercero.