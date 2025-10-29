Osasuna, Elche, Mallorca, Rayo y Villarreal solventan su pase a treintaidosavos de final

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Osasuna, Elche, Mallorca, Rayo Vallecano y Villarreal se clasificaron este miércoles para treintaidosavos de final de la Copa del Rey, gracias a sus triunfos respectivos ante CD Sant Jordi (0-5), UD Los Garres (0-4), Sant Just (0-2), CD Yuncos (1-6) y Ciudad de Lucena (0-6).

Tras la eliminación el martes del Real Oviedo, esta vez la jornada se saldó sin ninguna sorpresa entre los equipos de LaLiga EA Sports. En el Son Malferit, Raúl García de Haro adelantó a Osasuna convirtiendo a la media hora un penalti y repitió gol poco antes del descanso, tras un control con el pie derecho dentro del área rival y un zurdazo cruzado; y en el 62', completó su 'hat-trick' rematando de cerca un centro de Iker Benito.

En un desajuste defensivo, Ante Budimir marcó luego el 0-4 a pase de Roberto Arroyo y en el tramo final Kike Barja redondeó la 'manita' con un golazo desde fuera del área y que entró casi por la escuadra más lejana. La mala noticia para los osasunistas fue la probable lesión de Benito.

Tampoco tuvo problemas el Elche en su visita al campo de Las Tejeras, donde Adam Boayar abrió el marcador en el 18' con un bonito taconazo a pase de Adrià Pedrosa desde la banda izquierda. Martim Neto y Rodrigo Mendoza dejaron todo visto para sentencia en el descuento de la primera mitad y Fede Redondo selló la victoria ilicitana en el minuto 76.

En sesión nocturna, el Mallorca, gracias a su máximo goleador histórico en la Copa, avanzó ante un Atlètic Sant Just catalán que plantó cara pero que no pudo resistir con uno menos por la roja a Nacho a los 20 minutos. Un doblete de Abdón Prats en el segundo tiempo permitió avanzar a los de Jagoba Arrasate.

Mientras, el Rayo reaccionó a un 1-0 en contra del Yuncos toledano, en una mala acción atrás con el meta Dani Cárdenas señalado, con un 'hat-trick' de Fran Pérez aún en el primer tiempo. El equipo de la Preferente manchega vio esfumarse su momento de gloria y el Rayo firmó la abultada goleada con Gerard Gumbau, Óscar Trejo y Sergio Camello.

Por su parte, el Villarreal tampoco dio opción a su modesto rival, un Ciudad de Lucena que también quiso hacer dudar al gigante de Primera, pero la artillería amarilla tardó poco en engordar el marcador. Tanitoluwa Oluwaseyi firmó dos goles en el primer tiempo y otro más en el segundo, donde contribuyeron al 'set' Ilias Akhomach, quien vio portería un año después tras una complicada lesión, Georges Mikautadze y Santi Comesaña.

En cuanto a los equipos de LaLiga Hypermotion, sí hubo sorpresas con la eliminación de Real Valladolid y Córdoba a manos del Club Portugalete (1-0) y el Cieza (1-0), ambos equipos de Tercera RFEF.