Osasuna escapa del peligro y hunde al Levante

Ruben Garcia of CA Osasuna celebrates after scoring the team's second goal during the LaLiga EA Sports match between CA Osasuna and Levante UD at El Sadar on December 8, 2025, in Pamplona, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El CA Osasuna ha interrumpido este lunes una racha de seis partidos ligueros sin vencer al superar al Levante UD (2-0) en el último encuentro de la decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports, un resultado que permite a los navarros poner tierra de por medio con el descenso y que hunde en la última posición al cuadro granota, que vivió el estreno liguero de Álvaro del Moral y Vicente Iborra como dupla en el banquillo.

El conjunto de Alessio Lisci tomó el control del partido nada más empezar y encontró premio muy pronto, cuando Rubén García puso un centro desde la derecha al segundo palo, donde Víctor Muñoz metió la cabeza para doblegar al portero levantinista (min.13).

Antes de que se cumpliese la primera media hora, Sergio Herrera detuvo la ocasión más clara de los visitantes, un chut de Iván Romero desde la frontal, pero solo unos minutos más tarde Osasuna conseguía ampliar la renta; Rubén García soltó un zurdazo que, tras tocar en la espalda de Roger Brugué, se coló en el fondo de la red, un tanto que no celebró por su pasado como granota (min.36).

La lesión de Lucas Torró nada más comenzar la segunda parte trastocó los planes del equipo rojillo, que dio entrada a Iker Muñoz. Antes, Mathew Ryan evitó el tercero de los locales con una doble parada a disparos de Víctor Muñoz y Aimar Oroz. El portero australiano todavía tuvo que aparecer unos minutos después para desbaratar otro remate cruzado de Ante Budimir.

Ya en el 72, Oroz también tuvo que abandonar el encuentro con molestias musculares, mientras Carlos Álvarez rozaba el tanto levantinista, con Herrera atrapando su disparo por bajo. Sin embargo, el marcador ya no se movió.

De esta manera, Osasuna rompe su mala racha, de dos puntos de 18 posibles, y consigue un triunfo liguero más de dos meses después para situarse decimoquinto con 15 unidades, tres más que el primero de los equipos en descenso. Del Moral e Iborra, que se estrenaron con victoria en Copa, no pueden repetir en LaLiga y el Levante continúa colista con nueve puntos, a cinco de la salvación.