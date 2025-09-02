Osasuna ficha a Sheraldo Becker por dos temporadas

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El CA Oasuna fichó este lunes por las próximas dos temporadas, con opción a una tercera, al delantero internacional por Surinam Sheraldo Becker, tras alcanzar un acuerdo con la Real Sociedad, el que estaba desde enero de 2024.

El equipo 'rojillo' indicó que el acuerdo con el club guipuzcoano por el que "se compromete a abonar únicamente variables en función de hitos deportivos" y que el futbolista tendrá una cláusula de rescisión de 10.000.000 euros.

Sheraldo Becker, que no tenía sitio en la Real Sociedad, deja el conjunto guipuzcoano después de una temporada y media en la que jugó 54 partidos, anotando un total de seis goles, para reforzar el ataque del equipo de Alesio Lisci, comandado por el croata Ante Budimir.