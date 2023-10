Osasuna homenajea a Ramón Morales, su socio número uno

El mítico capitán rojillo Patxi Puñal regaló al nonagenario una camiseta de esta temporada firmada por la plantilla del primer equipo

"Me cuesta expresar el sentimiento, pero sí que lo llevo dentro y no podría ser de otro equipo", explicó el aficionado desde 1946



MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El CA Osasuna ha homenajeado a su socio número uno, Ramón Morales, de 91 años, y le ha regalado una camiseta firmada por la primera plantilla en el 103 aniversario del club rojillo, del que el nonagenario es aficionado desde que su padre comenzó a llevarlo al Campo de San Juan en 1946.

"Mi padre era socio y me llevaba algún día. Tenía 14 años y me imagino que cuando vio que me gustaba pues me hizo socio", relató Morales, quien, por iniciativa de la empresa de climatización Kosner, patrocinador oficial del conjunto rojillo para esta temporada, y del mítico capitán Patxi Puñal ha recibido una camiseta firmada por todos los jugadores del primer equipo.

Morales es la persona que ostenta la mayor antigüedad como socio de Osasuna, pues el socio más antiguo del club es el Café Iruña. "Seguro que algo nos habrás animado, chillado y de todo", le dijo en confianza el ex futbolista al socio rojillo.

Morales también tuvo una delantera que le marcó de por vida. "Un ataque que me entusiasmaba en mis tiempos era Echeverría, Iriguíbel y Martín. En aquella época era como la delantera hoy en día del Real Madrid o del Barcelona", subrayó.

La pasada campaña fue una de las más exitosas en la historia del club. Un gol en la prórroga, en San Mamés, de Pablo Ibáñez les dio el pase a la final de la Copa del Rey disputada en La Cartuja ante el Real Madrid. "Cuando vi salir el balón de los pies de Moncayola y ver rematar a Ibáñez fue el último gran momento", destacó sobre un partido histórico para la entidad rojilla.

Osasuna es un club especial con un sentimiento arraigado y profundo para aquellos que, como Ramón, lo sienten. "Es el equipo de mi tierra. Para mí, siempre ha sido una fe ciega esperando a que llegase el fin de semana para ver a mi equipo. Me cuesta explicar cuál es el sentimiento, pero sí puedo decir que lo llevo dentro y que no podría ser de otro equipo", señaló.

No obstante, en algunos momentos ha sufrido en exceso. "Hubo días, cuando estaba soltero, que dejé de cenar después de una derrota", apuntó. Acerca de sus jugadores favoritos, no elige a uno por encima del resto pero sí destaca a varios. "Había jugadores como Guerrica, Amantegui o Fusté. Más adelante, Zaldúa, Gensana, Webó y Urban que me gustaban mucho", concluyó el homenajeado socio osasunista.