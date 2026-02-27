Osasuna se personará en la causa judicial por los incidentes ocurridos el pasado sábado en El Sadar

Valentin Rosier of CA Osasuna competes for the ball with Vinicius Junior 'Vini Jr' of Real Madrid CF during the LaLiga EA Sports match between CA Osasuna and Real Madrid CF at El Sadar on February 21, 2026, in Pamplona, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

PAMPLONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Club Atlético Osasuna ha anunciado este viernes su decisión de personarse en la causa judicial que se abrirá a raíz de los incidentes ocurridos el pasado sábado 21 de febrero al término del encuentro liguero contra el Real Madrid.

Así lo ha informado Osasuna en un comunicado, después de que dos personas fueran detenidas y otras cuatro heridas --dos espectadores y dos agentes de policía-- en unos altercados que tuvieron lugar en el interior del estadio de El Sadar al acabar ese partido entre los rojillos y el Real Madrid, correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports.

La entidad pamplonica ha considerado que personarse en la causa "es la única forma de garantizar la defensa de los derechos de sus socios y socias". Desde el club han precisado que "no ampara ningún insulto, agresión o comportamiento violento" y que actuará "con contundencia ante ello", pero igualmente "actuará en defensa de los derechos de sus socios y aficionados si es que en algún momento se han podido vulnerar".

En este sentido, ha explicado que, dentro de la investigación interna que está llevando a cabo, ha solicitado el visionado de las cámaras instaladas en el estadio de El Sadar, al considerar que "son fundamentales para reconstruir adecuadamente los hechos y determinar si existen o no responsabilidades". "Osasuna solo dispone de imágenes de cámaras de vigilancia de las instalaciones, pero no tiene acceso a aquellas cámaras instaladas tanto en pasillos, vomitorios como en la propia grada, que son responsabilidad de Policía Nacional", ha indicado.

En este sentido, el club navarro "ha visto denegada de momento su solicitud de acceder a esas imágenes, que son cruciales para determinar cómo reaccionaron todos los actores involucrados en las desproporcionadas escenas que se vivieron tras el encuentro", por lo que solicitará ser parte del proceso judicial como acusación particular "en defensa de sus derechos y los de sus socios".