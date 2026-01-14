Osasuna renueva a Jorge Herrando hasta junio de 2030

Archivo - Jorge Herrando of CA Osasuna saludates to the supporters during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between CD Leganes and CA Osasuna at Butarque stadium on April 07, 2025, in Leganes, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El CA Osasuna ha anunciado este miércoles en su página web y canales oficiales la renovación del zaguero Jorge Herrando Oroz, de 24 años, para tres temporadas más, en concreto hasta el 30 de junio de 2030.

En su nota de prensa, Osasuna también informó de que la cláusula de rescisión del jugador canterano será de 20 millones de euros y de que este próximo jueves desde las 12.30 horas ofrecerá una rueda de prensa junto al director deportivo del club rojillo, Braulio Vázquez.

Nacido el 28 de febrero de 2001 en la localidad de Campanas (Navarra), Jorge Herrando "continuará su trayectoria en el equipo de su vida, aquel en el que ingresó en categoría cadete procedente del conjunto de su colegio", según indicó Osasuna en su texto de prensa.

"Tras sobresalir en sus diferentes etapas en Tajonar, alcanzó Osasuna Promesas. En el filial rojillo acumuló 94 partidos. Debutó con el primer equipo en una eliminatoria de Copa del Rey ante el Tomares en La Cartuja y, posteriormente, continuó con su formación disputando una campaña en la Unión Deportiva Logroñés en calidad de cedido", resumió el mismo texto.

"A sus 24 años, ya suma 65 encuentros oficiales con Osasuna, el equipo de su tierra, en el que se ha formado como canterano y al que queda ligado para lo que resta de curso y cuatro temporadas más", concluyó la nota.