Óscar García: "Abandono el Celta por causas ajenas a mi voluntad"

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ya exentrenador del Celta de Vigo Óscar García Junyent ha publicado este martes una carta de despedida asegurando que deja el club "por causas ajenas" a su voluntad y con la idea de que todavía tenían "mucho camino por recorrer" en el banquillo olívico para mejorar los resultados.

"Ha llegado el momento que nunca me hubiese gustado que llegase. Hoy me despido de todos vosotros agradecido por el cariño que me habéis dado durante todo este año. Por causas ajenas a mi voluntad me veo obligado a abandonar el Celta con el convencimiento de que todavía teníamos mucho camino por recorrer, que se estaba labrando el Celta de un futuro no muy lejano y que estábamos en el camino de ser más fuertes", indica.

"Siempre trabajé por el bien de este club, intentando revertir la situación en la que se encontraba cuando llegué y logrando que el Celta siguiese una temporada más en la que categoría que se merece", añadió Óscar García, que llegó al club vigués el 4 de noviembre de 2019 y fue destituido este lunes.

Además, el entrenador de Sabadell agradeció a "todos los futbolistas por remar siempre en la misma dirección, por su apoyo y confianza en todo momento". "Hay palabras y mensajes que no olvidaré jamás", escribió el técnico en su carta de despedida.

"Gracias a mi 'staff' en el que siempre puedo confiar y nunca falla tanto en los buenos como en los malos momentos, gracias a toda la gente que nos ha ayudado en el día a día y que tan importante son, y por supuesto muchísimas gracias a la afición de este maravilloso club que siempre nos apoyó en Balaídos y que tanto añoramos en estos tiempos difíciles. Deseando lo mejor para los jugadores y afición, se despide un celtiña más", finaliza el preparador catalán.

Óscar García Junyent deja el club gallego en la decimoséptima posición liguera tras haber sumado una sola victoria en nueve jornadas. La pasada campaña logró la salvación del Celta de Vigo en la última jornada del campeonato.