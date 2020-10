Óscar García: "La intensidad ante el Atlético depende de nuestra actitud y mentalidad"

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RC Celta, Óscar García Junyent, ha asegurado que ante el Atlético de Madrid, al que se enfrentan este sábado en Balaídos (16.00 horas) y que "lleva bastantes años entre los cinco mejores de Europa", deben igualar su "intensidad" con "mentalidad y actitud", y se ha mostrado convencido de que si los jugadores se comprometen al máximo "no" sufriran "hasta la última jornada como la temporada pasada".

"La intensidad es cuestión de mentalidad y, sobre todo, de actitud, es de las cosas más fáciles para sacarlas a relucir en el campo. Hay cosas técnicas, tácticas, pero la intensidad nace de cada jugador, y depende de su actitud y su mentalidad", declaró en rueda de prensa.

Además, el preparador catalán alabó el trabajo de Diego Pablo Simeone al frente del equipo. "El Atlético de Madrid lleva bastantes años entre los cinco mejores de Europa. Siempre está luchando por llegar lejos en la Champions, ha jugado finales, ha ganado Ligas, muchos torneos... Es un equipo muy fuerte, sabemos contra quién nos vamos a enfrentar, pero podemos ganar ante cualquier rival. Tenemos opciones de hacerlo e intentaremos aprovecharlas", subrayó.

También se mostró convencido de que este año no sufrirán para lograr la permanencia. "Si los jugadores están comprometidos en dar su mejor nivel, en estar siempre al cien por cien, no tengo ninguna duda de que vamos a estar bien esta temporada", dijo. "Desde el día 5 sé de qué plantilla puedo disponer. Yo me centro en lo que tengo, no en lo que podía haber venido. Solo me quitaría energía pensar en eso. Quiero que los jugadores se comprometan al 100%, y si es así, no sufriremos hasta la última jornada como la temporada pasada", apuntó.

"CON PÚBLICO SOMOS MUCHÍSIMO MÁS FUERTES"

En otro orden de cosas, el técnico celeste aclaró el caso de Álvaro Vadillo, fichado este verano y cedido poco después al Espanyol. "Ahora Vadillo es jugador del Espanyol, y no me gusta hablar de jugadores que no tengo aquí. Es un jugador que conocía, porque me lo ofrecieron en el Salzburgo y no lo fichamos. Lo bueno del caso es que hubo coincidencia en todos los estamentos del club, de que lo mejor para todos era que saliese, que fuera a un sitio donde pudiera jugar más, para liberar también una ficha", manifestó.

Sobre el duelo ante los rojiblancos, no sabe si podrá contar con el peruano Renato Tapia y con el resto de internacionales, y dependerá "de lo cansados que estén" o de "si se ven en condiciones de poder jugar". "Lo veremos mañana. Desgraciadamente, tenemos cuatro jugadores que no han podido entrenar ningún día para poder jugar contra el Atlético. Algunos vienen de viajes largos, tenemos que hablar con ellos, tienen que pasar las PCR y hasta el día del partido no sabremos con qué jugadores podremos contar".

El entrenador del conjunto gallego también habló de la posibilidad de utilizar al jugador del filial Sergio Carreira en el lateral derecho. "Tenemos algunos jugadores que pueden jugar en esa posición, Sergio es uno de ellos. Lo venimos siguiendo desde el año pasado, vimos muchos partidos del filial, donde fue uno de los mejores de ataque. Sabe que nos gusta y ojalá sea jugador del primer equipo en poco tiempo. Él sabe lo que queremos que mejore, y en cuanto las mejore, será jugador del primer equipo. Ofensivamente tiene mucho nivel", expuso.

Por otra parte, se mostró contrariado por el hecho de que no pueda entrar público en Balaídos pero sí en Riazor, al tener los equipos de Segunda B el visto bueno del CSD. "Son cosas que no entiendo, son incongruentes, pero como no depende de nosotros... Balaídos, con público y sin público, cambia mucho. Con público somos muchísimo más fuertes, los jugadores se sienten más arropados. Me gustaría jugar con público, aunque fuera con un aforo limitado. Las autoridades sanitarias deciden todo esto y poco podemos hacer", señaló.

Por último, Óscar García se mostró "ilusionado" con poder 'mudarse' cuanto antes de las tradicionales instalaciones de A Madroa a la nueva ciudad deportiva de Mos. "Primero tienen que darnos el 'ok', tenemos que ver cómo están las obras. Cuando esté todo a punto, estaré encantado de entrenar allí, porque sé que es un proyecto muy importante para el club. Serán unas instalaciones muy dignas de un equipo de Primera División y sé que todo el mundo está ilusionado, yo el primero, en ir cuanto antes", concluyó.