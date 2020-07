Óscar García: "Me quedo con la actitud de mi equipo, no es fácil marcar al Atleti cuando se adelanta"

Fútbol.- Óscar García: "Me quedo con la actitud de mi equipo, no es fácil marcar

Fútbol.- Óscar García: "Me quedo con la actitud de mi equipo, no es fácil marcar - Irina R. H. / AFP7 / Europa Press

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Celta de Vigo, Óscar García Junyent, dijo que el empate contra el Atlético de Madrid (1-1) le sabe a "poco", pero se mostró satisfecho por la "actitud" de sus jugadores porque "no es fácil marcar" al conjunto colchonero "cuando se adelanta" en el marcador.

"En la primera parte fuimos muy superiores. Es verdad que no queríamos que se nos pusieran por delante y han marcado en el primer minuto. Pero todo el equipo ha demostrado mucho carácter y mucha determinación", indicó en declaraciones a Movistar.

"La segunda parte fue más igualada y es cierto que nos han apretado en los últimos minutos, pero sin ocasiones claras en contra porque sólo recuerdo una parada de Iván. Nosotros, sin embargo, tuvimos unas cuantas. Me quedo con la actitud y con el trabajo de todo el equipo. Estoy muy contento con el rendimiento de toda la plantilla", sentenció.

Además, Óscar García destacó que "no es fácil marcarle goles al Atlético y más cuando se adelantan ellos en el marcador". "Hemos desarrollado el plan a rajatabla y a partir de ahí, del gol que encajamos tan pronto, lo hemos podido llevar a cabo para que no nos hicieran más daño. El equipo ha estado muy bien con balón y en casi todos los aspectos. Hemos estado muy bien y muy regulares, a buen nivel todo el partido", añadió.

Por último, preguntado por la lesión del portero Rubén Blanco, que tuvo que retirarse del campo a diez minutos del final, el técnico celeste no fue muy optimista. "Creemos que tiene una lesión en el recto. Pero lo veremos con más exactitud cuando se haga las pruebas. No sabemos el alcance, pero no creo que pueda acabar LaLiga", finalizó.