Òscar García: "No soy ningún mago pero he dado conceptos que quiero ver en Barcelona"

Publicado 08/11/2019 17:29:58 CET

Fútbol.- Òscar García: "No soy ningún mago pero he dado conceptos que quiero ver - RC CELTA DE VIGO

BARCELONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RC Celta de Vigo, Òscar García Junyent, ha reconocido que en su debut "especial" como entrenador del conjunto gallego en un Camp Nou que fue su casa querrá ver los dos o tres conceptos que ha inculcado a su plantilla en apenas tres días, con el objetivo de sumar el máximo de puntos posible pero, sobre todo, de dar moral a sus jugadores.

"No soy ningún mago que en tres días pueda hacer todo. Pero sí que hemos empezado a trabajar algunos conceptos, hay que trabajar muchos más. La semana que viene y la otra que hay parón vamos a aprovecharlo mucho. Ahora hemos dado los primeros pasos, me gustaría que eso se empezara a ver reflejado en Barcelona", comentó en rueda de prensa.

El Celta, en posición de descenso, visitará a un Barça que sigue líder pese a perder en la última jornada frente al Levante, y no pasar del empate en casa contra el Slavia Praga en la 'Champions', situación que podría hacer que los blaugranas salieran a por todas.

"Es lógico que el Barça salga con esa predisposición (de ganar) y aparte juegan en el Camp Nou, que también para ellos es un sitio donde se encuentran muy cómodos. Pero vamos a hacer nuestro partido y a intentar ganar confianza. A ver si nos sirve el partido para que se vean los conceptos y para que los jugadores cojan confianza", comentó el técnico catalán.

Òscar, recién llegado a Vigo, no desveló ni la alineación ni el sistema que utilizará ante el Barça, pero cree que copiar al Slavia Praga no sería tampoco sinónimo de éxito. "El Slavia jugó de una manera muy clara, ya jugó así en Praga. Pero el Barça creó ocasiones jugando así el Slavia. No creo que haya un sistema claro con el que hacer daño al Barça, que juega parecido varios años y alguien hubiera dado ya con la tecla y todo el mundo copiaría", se sinceró.

Así, con un estilo por determinar, el objetivo sí está claro: ganar. "Vamos a ir a intentar ganar, claro. Necesitamos todos los puntos, sabemos dónde vamos y la situación en la que están ellos y en la que estamos nosotros. Nos tenemos que centrar mucho en nosotros, intentar mejorar cada semana y tardar lo menos posible en tener al equipo como queremos", apresuró.

"Quiero que los jugadores tengan muy claro lo que tienen que hacer cuando tenemos el balón y cuando no lo tenemos. Tres días han dado para lo que han dado, pero dos o tres conceptos quiero verlos. Les veo con muchas ganas de aprender, algunos conceptos los utilizaron entrenadores que estuvieron aquí, y tienen muchas ganas de trabajar y de darlo todo por este escudo", explicó.

Eso sí, con tres días de trabajo no ha habido lugar para entrar en zona de confort. "Nos tenemos que adaptar, yo a los jugadores que tengo y los jugadores a mí, porque cada entrenador tiene su método. Están en continuo aprendizaje y nos tenemos que adaptar. Ahora no se pueden hacer cambios a la plantilla, así que me tengo que adaptar a ellos", argumentó.

"No tenemos que olvidarnos de la clasificación, porque estamos donde estamos, pero esto es un proceso que no puedes cambiar del día a la noche. Es un proceso por el que hay que pasar, los jugadores son profesionales y saben dónde queremos estar y la línea a seguir para hacer ese cambio", comentó sobre el camino a largo plazo que deben seguir.

Por otro lado, explicó la importancia de debutar con el Celta, como técnico, en el Camp Nou. "Si soy sincero, nunca pensé en debutar como entrenador en el Camp Nou. Siempre he estado entrenando fuera, pero el calendario ha venido así y es un sitio muy especial para mí, porque he pasado tres cuartos de vida allí", reconoció el canterano blaugrana.

Sobre el Barça, reconoció que la mayor diferencia, sin ser significativa, respecto al año pasado es Frenkie De Jong. "En esta temporada la mayor diferencia es De Jong, que es diferente a lo que había. Puede jugar en la posición de Busquets o delante, es un gran jugador. También está Griezmann, que aporta cosas diferentes y aporta trabajo. Pero no me sorprende o no creo que esté jugando muy diferente a lo que hacía el año pasado", matizó.