Óscar García: "Aunque tengamos algún golpe somos capaces de poder remontar"

El entrenador del RC Celta, Óscar García Junyent, explicó el "trabajo psicológico importante" que viene haciendo desde su llegada a Vigo para que su equipo aguante la adversidad, y sepa sufrir como este domingo en el Santiago Bernabéu hasta sacar un valioso empate (2-2).

"Nos ha costado mucho, lógicamente, aquí no puedes sacar un buen resultado si no te lo dejas todo en el campo como han hecho los jugadores. Teníamos un plan que ha salido muy bien", apuntó en declaraciones a Movistar Plus, tras la jornada 24 de LaLiga.

El preparador de los gallegos destacó la labor de Denis Suárez y Santi Mina, autor del 2-2 en el minuto 85, saliendo ambos desde el banquillo. "Estoy muy contento con ellos porque están jugando menos últimamente pero están entrando muy bien. Creíamos que necesitábamos eso en la segunda parte, tener un poco más el balón y crearles un poco de peligro con los desmarques de Santi Mina a la espalda y la verdad es que ha salido perfecto", dijo.

"Hemos hecho un trabajo psicológico importante desde que hemos llegado, hemos tenido algunos golpes que nos ha costado un poco recuperarnos, pero este equipo si se quiere salvar tenemos que tener esta mentalidad de que aunque tengamos algún golpe somos capaces de poder remontar", añadió.

Óscar valoró el punto para no estar en zona de descenso y seguir peleando por la salvación. "Sacar un punto de este estadio cuando muy poca gente nos daba opción de puntuar es una alegría muy grande. La clasificación la miramos pero lo que tenemos que hacer es pensar en nuestros partidos. Si nosotros ganamos ese es el camino", finalizó.