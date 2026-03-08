Óscar García toma el mando del Ajax hasta final de temporada

Archivo - Óscar García Junyent - Irina R. H. / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador español Óscar García Junyent fue nombrado este domingo nuevo técnico del primer equipo del Ajax, tras apenas tres semanas dirigiendo al filial del conjunto de Ámsterdam.

El preparador catalán llegó al conjunto de la Eredivisie, la liga neerlandesa, el pasado diez de febrero para hacerse cargo del Jong Ajax. Sin embargo, la mala dinámica del primer equipo llevó a la secretaría técnica, dirigida por Jordi Cruyff, a 'ascender' a Óscar García y devolver a Fred Grim a la cantera.

"Fred y yo hemos hablado hoy sobre lo que es mejor para el club. Juntos coincidimos en que algo tiene que cambiar. Él intervino en un momento difícil y ha hecho todo lo posible. Le estamos agradecidos por ello. Óscar terminará la temporada. Los próximos meses son muy importantes para el club. Aún nos quedan ocho partidos por jugar y debemos aprovecharlos al máximo juntos", dijo el propio Cruyff, en declaraciones que recoge el comunicado oficial.

García Junyent, exfutbolista del Barça, dirigió como técnico a Maccabi, Brighton, Watford, Red Bull Salzburgo, AS Saint-Étienne, Olympiakos, RC Celta, Stade de Reims, OH Leuven y Chivas.