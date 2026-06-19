Óscar de Marcos formará parte del cuerpo técnico de Terzic en el Athletic

Archivo - El exfutbolista Óscar de Marcos interviene durante un acto con motivo de la fiesta de la vendimia, a 14 de septiembre de 2025, en Leza, Álava, País Vasco (España). La fiesta homenajea a viticultores y bodegueros de la comarca y está pensada para - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista Óscar de Marcos, jugador del Athletic Club entre 2009 y 2025, formará parte del cuerpo técnico del alemán Edin Terzic en el equipo vasco, junto al alemán Sebastian Geppert y el búlgaro Peter Gaydarov, ha confirmado este viernes el club bilbaíno.

El nuevo entrenador rojiblanco ya trabaja en Lezama con dos asistentes: el alemán Sebastian Geppert, que ya estuvo junto a él en su etapa en el Borussia Dortmund; y el búlgaro Peter Gaydarov, que llega desde las categorías inferiores del Bayern de Múnich. A ellos, se une, por petición expresa de Terzic, Óscar de Marcos, para "una doble misión de desarrollo del jugador y conexión con el vestuario".

Geppert, de 42 años, será asistente y responsable de análisis. Es la mano derecha de Terzic, con quien ejerció también de segundo entrenador en sus dos temporadas en el Borussia Dortmund. Trabajó durante una década en el club germano de manera ininterrumpida y durante ocho años lo hizo en las categorías inferiores.

Por su parte, Gaydarov, de 35 años, será asistente y responsable de entrenamiento y transición de jugadores en Lezama. Llega procedente del equipo Sub-19 del Bayern de Múnich, entidad donde ha trabajado los últimos seis años. Previamente, entrenó en las categorías inferiores del Nurenberg.

De Marcos, de 37 años y que colgó las botas en el Athletic Club tras la temporada 2024-25, regresa al club después de 16 temporadas como jugador en las que se convirtió en el segundo futbolista con más partidos disputados (573) después de José Ángel Iribar. "Terzic ve en el excapitán a un técnico asistente idóneo para el staff tanto para el desarrollo individual y colectivo de los jugadores como en el proceso de adaptación y conexión con la plantilla", apuntó el club.