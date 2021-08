Óscar Salguero: "Pensaba que no lo podía hacer, han sido dos años muy duros psicológicamente"

TOKIO, 26 Ago. (del enviado especial de Europa Press, Ramón Chamorro) -

El nadador español Óscar Salguero se mostró "emocionadísimo" tras conquistar este jueves la medalla de plata en los 100 metros braza SB8 de los Juegos Paralímpicos de Tokio, sobre todo porque creía que no lo podría hacer tras "dos años muy, muy duros psicológicamente".

"Pensaba que no lo podía hacer", señaló Salguero al borde del llanto en la zona mixta al servicio de prensa del Comité Paralímpico Español. "Estoy emocionadísimo. Han sido dos años muy, muy duros, psicológicamente sobre todo para mí, que me han costado mucho", añadió.

El catalán, campeón paralímpico de esta prueba en 2016, reconoció que esta no había su "mejor prueba", pero pese a ello estaba satisfecho. "En los Juegos Paralímpicos no importa la marca sino el color de la medalla", subrayó.

"Lo he dado todo para conseguirlo. No era mi momento mejor, me he metido una presión enorme y he tenido unas inseguridades enormes. El proceso ha sido duro y era muy complicado porque la final era muy difícil y soy débil psicológicamente, pero ahora que lo he hecho estoy más tranquilo y sé que puedo hacerlo, que estoy ahí y que he entrenado", sentenció.