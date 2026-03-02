Óscar Trejo dejará el Rayo a final de temporada tras 10 campañas en el club

Archivo - Oscar Trejo of Rayo Vallecano looks on during the Copa del Rey Round of 16 match between Deportivo Alaves and Rayo Vallecano at Mendizorrotza on January 14, 2026, in Vitoria, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

El centrocampista argentino Óscar Trejo anunció este lunes que dejará el Rayo Vallecano a final de la presente temporada, tras 10 cursos en la entidad madrileña que lo convierten en el jugador extranjero con más partidos disputados con el club, con 332 encuentros.

"Hoy escribo desde el corazón, con calma y con emoción. Porque despedirse del Rayo no es cerrar una etapa cualquiera, es decir adiós a una parte muy importante de mi vida. Llegué aquí con sueños, y me voy con una familia, con recuerdos imborrables y con una historia que jamás imaginé poder vivir. En este club crecí como futbolista, pero sobre todo como persona, esposo y padre. Vallecas nos vio reír, sufrir, celebrar y levantarnos una y otra vez", escribió el jugador en una publicación en su perfil de 'Instagram'.

Trejo se marcha de la entidad madrileña tras 10 temporadas como jugador 'franjirrojo' repartidas en dos etapas donde ha tenido "el privilegio de vivir momentos únicos" como ganar el título en Segunda División en 2018 y alcanzar las semifinales de Copa del Rey en la temporada 2021-2022 "que quedarán para la memoria".

Durante estas temporadas ha participado en 332 partidos que lo convierten en el jugador extranjero con más partidos disputados con la camiseta del Rayo y ha marcado 45 goles. "Es un orgullo difícil de explicar", afirmó. "Y como si el fútbol aún quisiera regalarme algo más, a los 37 años pude cumplir un sueño que parecía imposible: jugar en Europa, y hacerlo no con cualquier equipo, sino con el club de mi vida. Algo que jamás olvidaré y que voy a llevar conmigo para siempre", añadió.

Finalmente, agradeció a todas las personas que le han acompañado en este tiempo. "Me voy en paz, con el orgullo de haberlo dado todo y con la certeza de que este escudo seguirá siendo parte de mi vida y de la de mi familia. No es un adiós. Es un hasta siempre. Porque el Rayo Vallecano no se deja atrás... se lleva en el alma. Gracias por tanto Rayo Vallecano", concluyó Trejo.