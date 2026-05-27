Óscar Valentín: "Es una gozada que hayamos podido darle un poco de alegría al barrio"

May 27, 2026, Lipsk, Poland: 2026.05.27 Lipsk.pilka nozna Final Liga Konferencji Europy sezon 2025/2026.Crystal Palace - Rayo Vallecano.N/z Oscar Valentin IsmaÃla Sarr.Foto Gleb Soboliev / PressFocus..2026.05.27 Leipzig.Football - Final UEFA Conference L - Europa Press/Contacto/Gleb Soboliev

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Óscar Valentín, centrocampista del Rayo Vallecano, ha definido como "una gozada" el hecho de "darle un poco de alegría al barrio" pese a perder la final de la Conference League por 1-0 ante el Crystal Palace, disputada este miércoles en Leipzig (Alemania).

"Sin palabras para ellos. La verdad que es una gozada que hayamos podido darle un poco de alegría al barrio", se refirió a los fans en el Red Bull Arena. "Nos hubiese encantado llevarles la copa, una pena", añadió Valentín en sus declaraciones a Movistar Plus+ a pie de campo.

"Ahora tenemos que celebrar con ellos porque lo que ha pasado hoy es algo histórico y creo que tenemos que quedarnos con el lado positivo, que es lo que hemos disfrutado y sobre todo lo cerca que estamos de nuestra gente", incidió uno de lso capitanes del Rayo en esta campaña.

No obstante, el Palace truncó su sueño. "El equipo como siempre lo ha dado todo. Hoy creo que no hemos estado cómodos en ningún momento del partido, ellos han sido un equipo muy rocoso para nosotros, muy físico, y la verdad que es una pena no haberlo conseguido", analizó al respecto.

"El equipo no ha estado cómodo desde el principio, creo que ellos han estado muy cómodos todo el partido. Y bueno, darle la enhorabuena porque al final son un equipazo y es una pena que, de verdad como he dicho antes, no podamos darle una alegría a nuestra gente", reiteró.

"Hemos disfrutado muchísimo todo el proceso, hemos disfrutado la previa de hoy, hemos disfrutado estos días... Ahora queremos disfrutar con nuestra gente porque es un regalo haber llegado hasta final. Pero como digo, el equipo está jodido porque era la guinda al pastel", zanjó.