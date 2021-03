Otro derbi que penaliza al Atlético

Getafe da más emoción a la Liga con un 0-0

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid no pudo (0-0) con el Getafe este sábado en la jornada 27 de LaLiga Santander, por culpa en gran parte de las paradas de David Soria, un pinchazo que da más vida en la lucha por el título a los perseguidores Real Madrid y FC Barcelona.

Los de Diego Pablo Simeone terminaron asediando la meta azulona en el Coliseum, en especial desde que en el minuto 70 Nyom dejó con uno menos a los locales por roja directa. Moussa Dembélé, quien entró para ese tramo final, y Luis Suárez tuvieron el gol del triunfo rojiblanco que no llegó entre Soria y el poste. Otro derbi, como el 1-1 ante el Real Madrid, que da emoción al Campeonato.

El líder empezó bien, con intensidad y un juego al primer toque en busca de espacios en ataque, pero no logró abrir la lata. En verdad, el único disparo a puerta con peligro fue de Carrasco, en un desmarque que vio bien Correa a los siete minutos. Además, los del 'Cholo' tuvieron un montón de saques de esquina, pero poco a poco el Getafe logró cortar esa creación del rival y sufrir menos.

Los de Bordalás pudieron tener una buena opción si Olivera fuera diestro y no zurdo, en un no remate en posición ideal, pero apenas generó en ataque el cuadro local. Aleñá probó a Oblak justo antes del descanso y el rechace no lo supo aprovechar Maksimovic, en una acción cómica por dudar entre buscar el penalti o el balón.

En el vestuario el 'Cholo' pensó en mover ficha y la reanudación trajo a Joao Félix al campo. No estaba cómodo el Atleti ya que después de ese buen inicio había pasado a no generar peligro. El portugués ayudó a la mejoría visitante y Correa y Llorente tuvieron dos buenas opciones de remate en sendas jugadas por banda izquierda. El líder volvió a ser profundo y a crear con balón.

El balón también le jugó malas pasadas en defensa al Atlético, ya que un par de pérdidas metieron en el partido al Getafe. El duelo ganó el ritmo que no había tenido hasta ese momento y Joao Félix llegó cantar gol en el minuto 62, pero el balón de Llorente había salido fuera. Poco después llegó la entrada de Nyom sobre Lodi que el árbitro consideró roja al verla en la televisión.

Fue entonces el momento de Dembélé, aunque por poco lo es en su área en un penalti que reclamaron los locales. El galo se marchó a la contraria para hacer mejor su trabajo y rozó el gol en dos buenas ocasiones. Soria se hizo enorme en la primera y la segunda vio el balón rozar el poste. Luis Suárez, con un día duro en trincheras, se encontró con el poste en un bonito disparo acompasado.

El Getafe volvió a quedarse sin marcar ante el Atlético, 20 partidos seguidos sin hacerlo, pero sacó un punto de rabia y confianza en recuperar su sitio perdido en la Liga. En cambio, a los de Simeone le cuesta dos puntos su visita al Coliseum, y ahora tienen a seis al Real Madrid y el Barça se le puede poner a cuatro si este domingo gana al colista Huesca.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: GETAFE, 0 - ATLÉTICO DE MADRID, 0.

--ALINEACIONES.

GETAFE: Soria; Nyom, Djené, Chakla, Olivera; Aleñá, Arambarri, Maksimovic, Cururella, Cucho (Damián, min.65) y Enes Ünal (Timor, min.90).

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso (Lemar, min.64); Marcos Llorente, Koke, Saúl (Joao Féliz, min.46), Carrasco (Lodi, min.64), Correa (Dembélé, min.64) y Luis Suárez.

--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C.Murciano). Amonestó a Soria (min.91) por parte del Getafe. Y a Giménez (min.45+1), Savic (min.45+2), Joao Félix (min.77), Llorente (min.83) y Hermoso (min.84) en el Atlético. Expulsó a Nyom por roja directa (min.70).

--ESTADIO: Coliseum Alfonso Pérez.