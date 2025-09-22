Ousmane Dembélé, tras ganar el Balón de Oro 2025: "Es increíble, no tengo palabras"

Agradece el premio al PSG y a Luis Enrique y recuerda su etapa en el Barça con Messi e Iniesta

El delantero internacional francés Ousmane Dembélé, jugador del Paris Saint-Germain, aseguró este lunes sentirse "increíblemente emocionado" tras recibir el Balón de Oro 2025 como mejor futbolista masculino del año, en una gala celebrada en el Théâtre du Châtelet de París, donde recibió el trofeo de manos de Ronaldinho.

"Increíble, excepcional lo que acaba de pasarme. No tengo palabras. Ha sido una temporada increíble con el PSG", afirmó Dembélé visiblemente emocionado sobre el escenario. "No es tarea fácil llevarme este trofeo y que me lo entregue Ronaldinho, una leyenda del fútbol. Es algo excepcional", añadió.

El jugador francés quiso agradecer en primer lugar al PSG, que le fichó en 2023, y especialmente al presidente Nasser Al-Khelaïfi, presente en el teatro. "El club es una familia maravillosa, excepcional desde el primer día. Ha sido importantísimo para mí", dijo. También tuvo palabras para el español Luis Enrique Martínez, su entrenador: "Ha sido maravilloso, se ha portado muy bien conmigo y ahora es como mi padre, una persona muy muy importante para mí".

Dembélé destacó la temporada 2024-25 del PSG, en la que conquistaron la mayoría de títulos en juego, incluida la primera Liga de Campeones de la historia del club parisino. "Nos hemos llevado prácticamente todo y habéis estado a mi lado en los altos y los bajos. Este premio individual finalmente nos lo llevamos todos como equipo", recalcó.

El extremo recordó además a sus ex equipos, el Rennes --"el club que me formó"--, el Borussia Dortmund y también se mostró agradecido con el FC Barcelona, al que calificó como el club en el que siempre soñó jugar. "En el Barça compartí vestuario con Messi e Iniesta. Fue un aprendizaje increíble", subrayó.

"Aunque el Balón de Oro no haya sido el objetivo de mi carrera, es algo increíble poder ganarlo cuando veo la lista de grandes jugadores que me preceden. He trabajado para el equipo, para intentar ganar la Liga de Campeones con el PSG, llevarnos la primera", indicó.

Dembélé también agradeció el apoyo de sus compañeros de la selección francesa, a quienes calificó de "importantísimos", y expresó su deseo de "ganar el Mundial en los próximos años".

Por último, tuvo un recuerdo especial para su familia, en particular para su madre, así como para su agente y su mánager. "Han estado siempre conmigo, me han apoyado en los momentos difíciles. Si alguna vez hubiese dicho que iba a ganar el Balón de Oro, ellos siempre han creído en mí", concluyó.