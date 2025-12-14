El Oviedo se carga a Luis Carrión tras ser goleado en Sevilla

Luis Carrión, Real Oviedo - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Oviedo anunció este domingo por la tarde la destitución de su entrenador Luis Carrión, poco después de la derrota (4-0) ante el Sevilla en la jornada 16 de LaLiga EA Sports.

"El Real Oviedo ha tomado la decisión de resolver el contrato de Luis Carrión como entrenador del primer equipo. El técnico azul deja desde este momento de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado", comunicó la entidad carbayona.

La directiva asturiana decidió prescindir de un Carrión que regresó a Oviedo el pasado mes de octubre como sustituto de Veljko Paunovic tras ocho jornadas de Liga. Carrión, que ya había dirigido al club durante la temporada 2023/2024, deja al Oviedo penúltimo con 10 puntos, cuatro más de los que tenía cuando llegó.