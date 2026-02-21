El Oviedo chafa a la Real Sociedad su remontada y el Rayo y el Betis se perdonan mutuamente

Antony Dos Santos of Real Betis and Isi Palazon of Rayo Vallecano in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Real Betis and Rayo Vallecano at La Cartuja stadium on February 21, 2026, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Oviedo ha empatado (3-3) este sábado a domicilio contra la Real Sociedad, gracias a un gol 'in extremis' de Eric Bailly, y el Rayo Vallecano también ha igualado (1-1) en su visita al Real Betis Balompié, en sendos partidos de la jornada 25 en LaLiga EA Sports.

En Anoeta, el sesteo se rompió pasado el cuarto de hora con una buena ocasión por cada equipo, primero de Fede Viñas para el Oviedo y luego de Brais Méndez para los locales. El propio Méndez tuvo otra oportunidad cerca del descanso, pero el portero Aarón Escandell la desbarató, y la respuesta de Ilyas Chaira para los visitantes fue un remate desviado.

Al regreso de los vestuarios, no tardó Viñas en abrir el marcador de cabeza tras un centro de Haissem Hassan desde la banda izquierda. Y solo dos minutos más tarde, en el 52', los carbayones pusieron el 0-2 en una acción similar desde la banda contraria; Hassan mandó el balón al área, Álex Remiro falló estrepitosamente con su despeje y Viñas cabeceó a gol.

En ese momento sustituyó Orri Óskarsson a Pablo Marín en el conjunto donostiarra y el guion cambió. El delantero islandés marcó de cabeza el 1-2 (63'), también con un cabezazo empató Duje Caleta-Car en el 87' a la salida de un córner y el propio Óskarsson anotó el 3-2 en el minuto 90 después de un contragolpe guiado por Gonçalo Guedes.

Sin embargo, en el tiempo de descuento, Santi Cazorla sacó con su pie diestro un córner a banda cambiada y un cabezazo de Eric Bailly selló el 3-3 definitivo, un resultado que dejó al equipo ovetense colista con 17 puntos y al cuadro 'txuri-urdin' con 32 puntos en la mitad de la tabla.

Por otra parte, en La Cartuja, Cédric Bakambu adelantó a los locales en el 16' remachando el rebote de un mal despeje del guardameta tras un centro-chut de Aitor Ruibal desde la badna derecha. Antony falló un tiro franco en el 35' y el Betis lo acusó encajando el 1-1 de Isi Palazón poco antes del descanso, habiendo rematado un centro de Andrei Ratiu.

A la vuelta de vestuarios, el protagonismo fue para el árbitro Juan Martínez Munuera y sus ayudantes del VAR, que no decretaron penaltis en el 52' a favor del cuadro bético ni en el 90' a favor del Rayo. El ritmo de ocasiones había disminuido, a excepción de una clara de Isi, pero en el extensísimo tiempo de alargue tuvo el Betis dos acciones de peligro.

Eso sí, el cancerbero rayista Augusto Batalla impidió que marcasen Antony primero, a bocajarro, y Ez Abde después, en un cabezazo picado. El empate definitivo situó al conjunto verdiblanco con 42 puntos, metido en su persecución al cuarto puesto que ocupa el Atlético de Madrid; por su parte, el equipo de Vallecas se quedó con 26 puntos en zona caliente.