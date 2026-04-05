El Oviedo complica al Sevilla para aferrarse a Primera y el Alavés sigue en modo infarto

Deportivo Alavés - CA Osasuna - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Oviedo superó (1-0) al Sevilla para aferrarse a LaLiga EA Sports ante un equipo andaluz que marca la salvación, mientras que el Deportivo Alavés sumó al menos un punto por la permanencia con el 2-2 ante Osasuna en la jornada 30.

El estreno de Luis García Plaza tuvo poco de bueno en el Carlos Tartiere, donde los locales se aferraron a la permanencia en el Domingo de Resurrección. El Oviedo se adelantó por medio de Fede Viñas, un cabezazo a saque de esquina a la media hora, y poco después se inclinó más si cabe la balanza con la roja a Nianzou.

El central del Sevilla, que no acertó en la marca del 1-0, firmó cinco minutos dramáticos para su equipo con la entrada que le costó la expulsión como último defensor. Luis García movió al equipo en el descanso, pero el Oviedo no dejó escapar la opción de seguir vivos en Primera y se defendió con la pelota y sin sufrir.

Lo corto del marcador mantuvo el suspense, pero los de Guillermo Almada dominaron con la entrada de Santi Cazorla y pudieron hacer el segundo. Una victoria en los últimos nueve partidos deja al Sevilla con 31 puntos por los 24 de un Oviedo aún vivo.

Mientras, el Deportivo Alavés sumó 32 gracias al 2-2 de penalti de Lucas Boyé en el minuto 91. El tenso encuentro en Mendizorroza siguió la línea vasca de épica y suspense en cada partido que trajo Quique Sánchez Flores a su banquillo. Un crecido Osasuna quiso mirar más hacia arriba en la tabla y se adelantó a los cuatro minutos.

El gol de Valentin Rosier lo igualó Toni Martínez justo antes del descanso. Después, el partido dejó esa tensión entre vecinos y equipos aguerridos, aunque la entrada del internacional Víctor Muñoz inclinó el campo para los 'rojillos'. Con todo, el Alavés se defendió bien, hasta que en el minuto 80, el veloz extremo forzó un penalti de Nahuel Tenaglia que convirtió Ante Budimir.

Algo a la desesperada, pero como pez en el agua, el Alavés supo que aún quedaba tela que cortar para bien o para mal, y esta vez encontró una pena máxima sobre Toni Fernández de Catena. Aunque el atacante ya había golpeado a la pelota, el pisotón del defensa visitante sirvió al VAR y al colegiado para cambiar de idea y señalar la pena que convirtió Lucas Boyé, recién entrado al campo.