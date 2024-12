El Oviedo da un salto a costa del Granada

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Oviedo venció (2-0) al Granada este sábado en la jornada 19 de LaLiga Hypermotion para reclamar un sitio en la peleada zona de promoción, donde aguantan Elche y Levante a pesar de empatar contra el Eldense (0-0) y el Córdoba (2-2).

El conjunto asturiano recuperó el fortín del Carlos Tartiere tras la dura derrota contra el Huesca para quedarse un duelo de valor doble ante un Granada con el mismo objetivo. Los de Javi Calleja se fueron arriba en el tramo final, para lograr el triunfo en dos golpes en cuatro minutos, de Colombatto y Paraschiv.

Así, el Oviedo sumó 32 puntos para escalar hasta la cuarta plaza, por los 29 de un Granada que se queda noveno. Para el Levante no fue un día provechoso para acercar los puestos de ascenso directo por culpa de un penalti en contra que convirtió Jacobo en el minuto 94. El VAR tuvo trabajo y no contentó a nadie, tampoco en el 2-1 'granota' de Kocho también desde los once metros. En el Ciudad de Valencia todo se animó con el segundo tiempo.

Tras un minuto de la reanudación, Theo Zidane adelantó al Córdoba pero el 'Comandante' Morales empató para los locales. La remontada del Levante se quedó a medias con ese descuento fatídico con el que el feudo azulgrana sigue invicto pero restó puntos (30) a los de Julián Calero en una apretada zona de promoción.

Mientras, el Elche, con 30 también, se mantiene en esa parte alta que aspira al ascenso aunque no pudo (0-0) con un Eldense que marca el descenso. El equipo ilicitano, en racha de cinco partidos sin perder, no encontró el camino al gol en un encuentro muy cerrado por las defensas y sin casi ocasiones.

En busca del 'Top 6', el Castellón sigue de dulce al golear (4-1) a un Cartagena segundo por abajo. A tiro de los 'playoffs' se colocó también un Eibar que venció (2-1) al Real Zaragoza en un duelo directo por no perder de vista ese tren a la zona noble. Ipurua respondió para los vascos y alargó la crisis de los maños en una gran actuación con los goles de Puertas y Madariaga.

Además, el estreno de Gaizka Garitano en el Cádiz se saldó con victoria, tres puntos para salir de la zona de descenso, gracias a Chris Ramos, quien provocó y convirtió el penalti in extremis con el que el Nuevo Mirandilla celebró el triunfo (1-0) sobre el Albacete.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 19 EN LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Almería - Mirandés 1-0.

-Sábado 14 de diciembre.

Levante - Córdoba 2-2.

Cádiz - Albacete 1-0.

Castellón - Cartagena 4-1.

Eibar - Zaragoza 2-1.

Eldense - Elche 0-0.

Oviedo - Granada 2-0.

-Domingo 15.

Sporting de Gijón - Racing de Ferrol 14.00.

Burgos - Málaga 16.15.

Racing de Santander - Huesca 18.30.

Tenerife - Deportivo de La Coruña 21.00.