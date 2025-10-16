Oviedo y Espanyol quieren reaccionar tras el parón internacional

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La novena jornada de LaLiga EA Sports arranca este viernes, tras el último parón internacional, con un duelo entre el Real Oviedo y el RCD Espanyol en el Carlos Tartiere, feudo en el que los ovetenses, que estrenan entrenador, tan sólo han podido gozar de un triunfo en su regreso a Primera y donde esperan romper con la mala racha, igual que unos 'pericos' que suman cuatro jornadas sin ganar.

El parón ha permitido a Oviedo y Espanyol desconectar, recuperar y preparar este duelo a conciencia. Para los asturianos este duelo es importante, porque abre una nueva era con Luis Carrión en el banquillo tras la destitución de Veljko Paunovic, pero también lo es para un Espanyol que sigue perdiendo fuelle tras su gran arranque de campeonato.

En el Real Oviedo fue cierta sorpresa la salida de Veljko Paunovic, pero la directiva 'carbayona' optó por un cambio de rumbo desde el banquillo y desde recuperar a un Luis Carrión que 'debutará' en su segunda etapa ante un RCD Espanyol al que ya se medió, sin éxito si bien ganando en el Tartiere, en la promoción de ascenso de la temporada 2023/24.

Fue una lucha igualada por subir a LaLiga EA Sports que se llevó el RCD Espanyol de Manolo González, remontando el 1-0 adverso de la ida en Oviedo con un 2-0 firmado con doblete de Javi Puado en el RCDE Stadium. Resultado que provocó una fiesta 'perica' con un Luis Carrión y su Oviedo ejerciendo de invitados de piedra. El destino, dichoso destino, quiere que Carrión regrese ante el Espanyol.

Quien no estará en el Espanyol es, precisamente, Javi Puado, por lesión. Pero los de Manolo González, que ya tienen de manera oficial nuevo propietario y presidente en el empresario Alan Pace, quieren llegar bien al cada vez más cercano mercado invernal y poner fin ya a la mala racha de cuatro jornadas sin ganar.

"Motivados estamos siempre y saldremos a morir en Oviedo y a ganar desde el primer minuto", aseguró el técnico catalán en la previa, en la que confirmó que no tiene más bajas más allá de Puado pese a que tres internacionales han llegado por los pelos a las últimas sesiones de preparación.

Hay más que tres puntos en juego, porque en ese playoff de ascenso hubo rifirrafes a resolver. No todos los jugadores estaban en esa lucha, pero sí ambos entrenadores. Y además tienen motivos de sobra para ganar, porque Carrión no querrá empezar con un tropiezo en casa, pese a que el Oviedo tan solo ha ganado a la Real Sociedad (1-0) ante su gente. Y Manolo no quiere ver, ni en pintura, una quinta jornada de sequía.

HORARIOS JORNADA 9 DE LALIGA EA SPORTS

Viernes 17.

Oviedo - Espanyol. Busquets Ferrer (C.Balear) 21.00.

Sábado 18.

Sevilla - Mallorca 14.00.

Barça - Girona 16.15.

Villarreal - Betis 18.30.

Atlético - Osasuna 21.00.

Domingo 19.

Elche - Athletic 14.00.

Celta - Real Sociedad 16.15.

Levante - Rayo 18.30.

Getafe - Real Madrid 21.00.

Lunes 20.

Alavés - Valencia 21.00.