Oyarzabal, baja ante el Villarreal por una lesión muscular

Mikel Oyarzabal of Real Sociedad reacts during the LaLiga EA Sports match between CA Osasuna and Real Sociedad at El Sadar on November 22, 2025, in Pamplona, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delantero internacional de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal sufre una "lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna izquierda", por lo que no podrá jugar este domingo ante el Villarreal en Anoeta, en el encuentro correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports, según confirmaron los servicios médicos del club donostiarra este jueves.

"Las pruebas realizadas a Mikel Oyarzabal por los servicios médicos de la Real Sociedad confirman una lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna izquierda. Su evolución marcará la disponibilidad", apunta el comunicado.

El delantero internacional y máximo goleador 'txuri urdin' de la temporada no podrá jugar este domingo frente al Villarreal en Anoeta, y es seria duda para el duelo copero ante el Reus del próximo miércoles y el derbi liguero de la jornada 15 frente al Deportivo Alavés, en Mendizorroza.

Una baja clave para Sergio Francisco, más teniendo en cuenta que había participado en cinco goles en las últimas cuatro jornadas ligueras --tres tantos y dos asistencias--. Además, se une a las ya conocidas de los delanteros Orri Óskarsson y Jon Karrikaburu, por lo que Umar Sadiq y Gonçalo Guedes se convierten en las únicas alternativas para el puesto de nueve.