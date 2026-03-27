Mikel Oyarzabal of Spain celebrates a goal with teammates during the international friendly match played between Spain Team and Serbia Team at La Ceramica stadium on March 27, 2026, in Villarreal, Spain. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

Oyarzabal impulsa a España

La campeona de Europa gana con autoridad (3-0) su amistoso a Serbia con doblete del delantero y gol del debutante Víctor Muñoz

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La selección española masculina de fútbol se impuso este viernes por 3-0 a Serbia en el amistoso disputado en el Estadio de la Cerámica de Villarreal (Castellón), tras un partido que dominó en casi todo momento y sin pasar demasiados apuros, y con protagonismo para Mikel Oyarzabal y el debutante Víctor Muñoz.

El delantero de la Real Sociedad firmó un doblete en la primera parte para encarrilar el triunfo en un choque que sentenció el extremo del CA Osasuna, que tuvo el mejor estreno posible con la campeona de Europa, donde también debutó el central Cristhian Mosquera. España no sufrió demasiado en su penúltima prueba antes de que el seleccionador Luis de la Fuente elija sus primeros nombres para la Copa del Mundo de este verano. El martes, ante Egipto, será la última.

El técnico riojano apostó por un once que se podría ajustar al de inicio del Mundial, con Unai Simón como titular en portería, Pau Cubarsí y Aymeric Laporte como pareja de centrales, Rodri y Pedri llevando la manija, y arriba un cuarteto con Fermín López y Alex Baena acompañando a Lamine Yamal y un Oyarzabal, gran protagonista de los primeros 45 minutos.

El delantero de la Real Sociedad sigue en estado de gracia con la 'Roja', esta vez con su nueva segunda equipación blanca, y demostró que, sin ser un '9' al uso, posee muchas otras virtudes que benefician mucho a la actual campeona de Europa, dominadora en el primer acto, pese a no avasallar, y que se fue al descanso por delante cómodamente gracias a dos aciertos del de Eibar.

España no tardó en hacerse con el dominio ante una Serbia que prefirió esperar más atrás ordenada y que sufrió de inicio más por el costado izquierdo que por el diestro por donde transitaba un Yamal menos demoledor y bien vigilado. Sin embargo, De la Fuente tiene otras armas y lo demostró en el 1-0, con gran dejada sin tocar el balón de Alex Baena, que había avisado en el inicio con un potente y afilado disparo. Oyarzabal hizo el resto batiendo a Milinko-Savic al cuarto de hora.

El equipo que dirige Veljko Paunovic no se estiró demasiado en busca del empate y Unai Simón tuvo una noche bastante plácida, con sólo un disparo de Birmanceciv tras un gran balón a la espalda de Cucurella. La selección española tampoco encontró demasiadas vías ofensivas ante el orden visitante y pese a mover la pelota con rapidez.

Fermín dio dos avisos, uno de ellos que acabó en gol anulado por mano, y justo al filo del descanso, Cubarsí filtró un balón al borde del área a Oyarzabal, que se giró y al no encontrar oposición, disparó con potencia y ajustado para hacer el 2-0 y colocarse en el 'Top 10' de goleadores de la 'Roja' ya con 24 y superando a Sergio Ramos, Ferran Torres y Alfredo di Stéfano.

DEBUT FELIZ PARA VÍCTOR MUÑOZ

Pedri y Fermín, muy dinámicos, dejaron su sitio tras el paso por los vestuarios a Pablo Fornals y Dani Olmo respectivamente, y España pareció notar estas primera variaciones en un segundo acto que no terminaría de llevar hacia su lado hasta el tramo final.

Serbia trató de mejorar y tener algo más de control del partido, pero le faltó mordiente ofensivo y continuó sin inquietar demasiado a Unai Simón, sólo probado con un disparo de Kostic. La campeona de Europa tampoco fue muy amenazante, más allá de una buena opción al inicio de la reanudación de Rodri, que con buena posición de disparo prefirió ceder a Yamal, pero no ajustó bien.

Sin encontrar la mejor versión del extremo del Barça ni tampoco el 'olfato' de Oyarzabal, el partido fue decayendo hasta que De la Fuente reanimó el frente ofensivo con las entradas del debutante Víctor Muñoz y de Ferran Torres. En el lado serbio, los numerosos cambios de Paunovic no mejoraban a los suyos.

Y el tramo final de partido fue de nuevo de una España, que aceleró y encontró el premio del 3-0, obra del jugador de Osasuna que definió con calidad un gran taconazo de Ferran Torres. El catalán le quiso devolver el favor poco después, pero el valenciano no logró olvidar su mala racha y se topó por partida doble con Milinko-Savic. El guardameta balcánico acabó como el mejor de los visitantes y evitó con una gran parada a Dani Olmo el 4-0 en los minutos finales que trajeron también el estreno con la Absoluta del central Mosquera.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 3 - SERBIA, 0 (2-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

España: Unai Simón; Llorente, Cubarsí (Mosquera, min.83), Laporte, Cucurella; Rodri (Zubimendi, min.77), Pedri (Fornals, min.46); Yamal (Muñoz, min.63), Fermín (Olmo, min.46), Baena (Pino, min.77); y Oyarzabal (Torres, min.63).

Serbia: V.Milinko-Savic; Milenkovic, Pavlovic (Erakovic, min.83), Terzic (Bukinac, min.76); Mimovic (Nedeljkovic, min.83), Gudelj (Lukic, min.60), S.Milinkovic-Savic, Stankovic (Joveljic, min.76), Kostic (Gacinovic, min.60); Mitrovic (Jovic, min.60) y Birmancevic (Samardzic, min.60).

--GOLES.

1-0, minuto 16. Oyarzabal.

2-0, minuto 44. Oyarzabal.

3-0, minuto 72. Muñoz.

--ÁRBITRO: Luís Godinho (POR).

--ESTADIO: La Cerámica. 20.482 espectadores.