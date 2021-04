Oyarzabal: "Queremos seguir haciendo historia, que sea el principio"

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal celebró un título histórico este sábado al ganar la Copa del Rey 34 años después de la última Copa 'txuri-urdin', una conquista que confía sea "el principio" de una etapa dorada.

"Un momento y un día histórico, queremos seguir haciendo historia y que este sea el principio del camino", dijo en rueda de prensa, después del 0-1 ante el Athletic Club en La Cartuja (Sevilla).

El internacional español fue el autor del gol, de penalti en la segunda parte. "El tema de la expulsión, está el VAR, ha decidido que fuera amarilla, no voy a entrar a la decisión. El penalti se cree que muchas veces es lotería, pero yo ayer con los compañeros que me quedé lanzando penaltis tenía muy claro lo que iba a hacer", afirmó.

"Tenía confianza, mis compañeros me la habían transmitido. Sentía una responsabilidad grande porque creo que la tengo. Lloras porque estás orgulloso de lo que has conseguido, que gente que ya no está aquí hubiera podido verlo, son momentos de cada uno, no se pueden controlar. Por suerte esta vez las lágrimas han sido de felicidad", terminó.