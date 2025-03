Oyarzabal: "Todo está condicionado por lo que ha pasado con el árbitro"

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El capitán de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, fue muy contundente en la crítica a la actuación del árbitro Benoit Bastien en la eliminación del equipo vasco de la Liga Europa este jueves con un 4-1 ante el Manchester United, un partido "condicionado" por unas decisiones que les fueron "comiendo la cabeza".

"Condicionado y mucho con los tres penaltis que nos ha pitado, sin llegar a ser ninguno para mí, y con la expulsión que en directo no me ha dado la sensación, con todo eso es mucho más difícil. Hemos entrado bien al partido, un buen primer tiempo", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

"Quizá no ha sido su mejor día, nosotros también lo podíamos haber hecho mejor, pero todo está condicionado por eso. En nuestro penalti ha tardado minuto y medio, en los suyos a los 10 segundos nos decía que estaba confirmado. Muchas veces nos ha pasado esto, con equipos supuestamente de mayor caché", añadió.

Oyarzabal reconoció que tanta decisión polémica fue lastrando a una Real que quedó tocada con el penalti del 2-1 y la expulsión después de Jon Aramburu para verse fuera de Europa en octavos de final en Old Trafford. "Habrá que analizar, tenerlo en cuenta. No era fácil, es difícil decir qué hemos hecho mal en caliente", dijo.

"Todo el mundo pone el foco en lo que ha pasado con el árbitro, eso te empieza a comer la cabeza poco a poco. Si queremos vivir noches como estos últimos años, sabemos lo que tenemos que hacer en Liga y en Copa. La ilusión nadie nos la va a quitar", terminó.