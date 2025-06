Oyarzabal: "A todo el mundo nos sorprende Lamine, dentro y fuera del campo"

"De la Fuente domina a la perfección todo lo que no se ve"

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Mikel Oyarzabal destacó la confianza de España para competir y ganar a cualquier selección, mirando a la de Portugal en busca de conquistar otra Liga de Naciones este domingo en Múnich, al tiempo que elogió la manera de ser de Lamine Yamal y la mano de Luis de la Fuente en el banquillo.

"No creo que sea la percepción dentro. Creo que lo que tenemos claro es que somos capaces de competir contra cualquier equipo y que podemos ganar a cualquiera. Hay grandes selecciones que dan el nivel muy alto, la confianza no nos la van a quitar, consideramos que somos buenos en lo que hacemos", dijo en rueda de prensa.

Oyarzabal valoró las opciones en base a la confianza acumulada por el grupo como defensores del título y campeones el año pasado de la Eurocopa. "Hace menos de un año fuimos campeones de Europa, algo se habrá hecho bien. El fútbol va más allá de nombres y cosas individuales, lo que prima es lo colectivo. Todos aquí hemos entendido que tenemos que poner lo mejor para que el colectivo vaya para arriba, para que el equipo crezca. Es como se han conseguido los éxitos. Lo importante es el grupo", afirmó.

"Dependiendo del partido, de los compañeros, de muchas situaciones, habrá días que me toque jugar en punta, por banda, y otros que no me toque jugar. Estoy a disposición de lo que el entrenador necesite, e intentar poner todo lo que esté en mis manos para ayudar al equipo", añadió en el plano individual.

Por otro lado, Oyarzabal fue preguntado por Lamine Yamal. "A todo el mundo nos sorprende, tanto lo que hace en el campo como lo que hace fuera. Tiene una seguridad y convicción en sí mismo muy altas, confía plenamente en sus posibilidades, eso es positivo, hasta ahora le ha tocado vivir todo cosas buenas", comentó.

"En el proceso de todos estos años le tocarán también momentos malos, eso le hará crecer como persona, como jugador, pero la gente no es consciente de lo que supone con 16 años ser campeón de Europa, jugar en la selección, en el Barça, y lo que conlleva a nivel mediático y llevarlo como lo lleva él, es lo mejor que puede hacer, llevarlo con naturalidad. Lo que le gusta es jugar al fútbol y es lo que demuestra cada semana", añadió.

Por otro lado, el jugador de la Real Sociedad respondió sobre el seleccionador Luis de la Fuente. "Todos los entrenadores son distintos. Llevamos con Luis muchos años, el trato con el jugador, todo lo que no se ve, él lo domina a la perfección, más allá que lo de dentro del campo también lo controla. Sabe gestionar un vestuario, llevar muy bien al que juega y al que no, eso es muy importante para que tengas éxito y las cosas salgan bien en el campo", afirmó.

Además, el centrocampista vasco reconoció a Cristiano Ronaldo como "un ejemplo para todos por seguir con 40 años al nivel que sigue, cómo está físicamente", y vaticinó un partido "muy bonito". "Va a ser un partido muy bonito para el aficionado neutral. Jugadores de mucho nivel. Tenemos la confianza de que vamos a llegar en las mejores condiciones, podemos hacer frente esté quien esté", dijo.

Por último, Oyarzabal deseó suerte a Carlos Alcaraz en la final de Roland Garros que jugará este domingo. "Ojalá que para cuando nosotros empecemos él haya terminado ya, alzado el título y nos pueda ayudar con sus ánimos desde allí a conseguir lo que creo que él va a conseguir también. Ojalá que sea un día bonito para todos", terminó.