Pablo Barrios entra en la convocatoria del Atlético de Madrid para la Supercopa

Pablo Barrios of Atletico de Madrid looks on during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Atletico de Madrid at San Mames on December 6, 2025, in Bilbao, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Pablo Barrios es la principal novedad en la convocatoria del Atlético de Madrid para disputar la Supercopa de España en Arabia Saudí, con el duelo de semifinales ante el Real Madrid como primer reto este jueves 8 de enero a las 20.00 horas.

Según anunció el club rojiblanco en sus redes sociales, Diego Pablo Simeone incluye en la expedición rumbo a Yeda a Barrios, sustituido por Conor Gallagher en el descanso del duelo del pasado domingo ante la Real Sociedad por molestias en el sóleo. Por ello, su presencia en el derbi de 'semis' parece complicada.

Además, el entrenador argentino no podrá contar para el torneo en Arabia Saudí con los lesionados Clément Lenglet y Nico González, bajas en una convocatoria en la que figuran hasta seis canteranos: Salvi Esquivel, Jano Monserrate, Taufik Seidu, Julio Díaz, Iker Luque y Sergio Esteban.

Así, la lista la integran los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Esquivel; los defensas José María Giménez, Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, Nahuel Molina, Dávid Hancko, Marc Pubill, Robin Le Normand y Julio Díaz; los centrocampistas Conor Gallagher, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Pablo Barrios, Álex Baena, Jano y Taufik; y los delanteros Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Alex Sorloth, Thiago Almada, Julián Álvarez, Giacomo Raspadori, Luque y Esteban.