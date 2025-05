Pablo Barrios: "Simeone tiene confianza en mí y me exige mucho porque quiere que mejore"

Archivo - Pablo Barrios of Atletico de Madrid in action during the UEFA Champions League 2024/25 League Round of 16 First Leg match between Real Madrid CF and Atletico de Madrid, at Santiago Bernabeu stadium on March 04, 2025, in Madrid, Spain.

Archivo - Pablo Barrios of Atletico de Madrid in action during the UEFA Champions League 2024/25 League Round of 16 First Leg match between Real Madrid CF and Atletico de Madrid, at Santiago Bernabeu stadium on March 04, 2025, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Atlético de Madrid Pablo Barrios se mostró "muy feliz" por su renovación hasta el año 2030 en el club de su "vida" y agradeció al técnico Diego Pablo Simeone la "confianza" que tiene en él y que conlleva igualmente que le exija "mucho" para que continúe mejorando.

"Estoy muy feliz de poder seguir vinculado a este club por más años. Siempre le he dicho que es el club de mi vida y ojalá poder seguir aquí muchísimos años", señaló Barrios en una entrevista facilitada este viernes por el club.

El campeón olímpico dio "las gracias" al club "por cómo" le ha tratado "siempre". "Quiero dar las gracias a Miguel Ángel (Gil Marín, Consejero Delegado del Atlético), al entrenador, a todo el cuerpo técnico, a mis compañeros y a toda la gente que trabaja en el club porque la verdad es que el día a día aquí es más fácil por las personas que trabajan aquí y la verdad es que siempre estaré eternamente agradecido", apuntó.

"Yo dije al principio de esta temporada, en verano, que este año tenía que dar un paso al frente, que ya no era el niño que había subido de la cantera. Intenté trabajar todo lo fuerte posible para poder tener más minutos y más regularidad", prosiguió el canterano, que cree que "todos los futbolistas" se encuentran "cómodos" cuando juegan.

El futbolista colchonero no esconde que "parece que fue ayer" cuando debutó con el Atlético. "Todavía me acuerdo de todo lo que pasó ese día y de antes del partido. Como estaba en el banquillo y era un día que tampoco había muchos jugadores de ataque, cuando vi que el partido lo empezamos perdiendo me dije 'Bueno, pues si lo tenemos que remontar, a lo mejor me toca entrar porque supongo que el míster sacará a jugadores de ataque para remontar'", destacó. "Y cuando me fui a calentar pues estaba ya casi seguro de que a lo mejor me tocaba. Y luego tuve la suerte de poder entrar y la verdad es que fue muy bonito", añadió.

En este sentido, se mostró "agradecido" a Diego Pablo Simeone. "Al fin y al cabo fue quien me dio la oportunidad de poder cumplir mi sueño y siempre estaré agradecido. Él me lo dice cuando hablamos, que tiene confianza en mí, pero luego también por eso me exige mucho en los entrenamientos y en los partidos porque quiere que mejore y a mí también me gusta, porque creo que todavía tengo muchísimo por aprender y por mejorar e intentaré trabajarlo de la mejor manera posible", remarcó.

"Siempre he dicho que lo que más deseo de aquí al futuro es poder levantar algún título, que yo todavía no he tenido la suerte de poder levantarlo y diría que eso es lo que más deseo", sentenció el centrocampista del Atlético.