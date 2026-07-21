Pablo Carreño y Leyre Romero pasan a octavos de final en Estoril y Hamburgo

July 21, 2026, Lisbon, Portugal: PABLO CARRENO of Spain in action against V. Gaubas of Lithuania during the Round of 32 at the Millennium Estoril Open ATP tennis tournament at Clube de Tenis do Estoril. Carreno won 6:1, 6:3. - Europa Press/Contacto/Ricardo Rocha

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Pablo Carreño ha pasado este martes a octavos de final en el torneo ATP 250 de Estoril (Portugal) gracias a su triunfo por 6-1 y 6-3 frente al lituano Vilius Gaubas, mientras que la también española Leyre Romero ha avanzado a octavos en el WTA 250 de Hamburgo (Alemania) ganando por 6-2 y 6-2 a la eslovena Veronika Erjavec.

Sobre la tierra batida de Estoril, Carreño empezó su partido con dos 'breaks' a favor que le facilitaron el primer set, de poco más de media hora. Al inicio de la segunda manga, Gaubas puso en apuros el servicio rival, pero falló tres pelotas de quiebre y a continuación encajó otra rotura que el gijonés administró hasta la victoria en otros 45 minutos.

En cambio, el madrileño Daniel Mérida, quien había llegado a Estoril tras conquistar el reciente torneo ATP 250 de Umag (Croacia), perdió en los dieciseisavos de final por 1-6, 6-1 y 7-5 contra el francés Kyrian Jacquet, 'lucky loser' debido al abandono del japonés Taro Daniel.

Mientras, sobre la arcilla de Hamburgo, Romero logró su triunfo en cosa de hora y media. Comenzó su partido con 'break' a favor y luego salvando tras bolas que tuvo Erjavec para quebrar. Y aunque la eslovena igualó el marcador en el cuarto juego, la tenista valenciana volvió a tomar la iniciativa en el quinto y ya no flojeó hasta llevarse el set.

Nada más empezar el segundo, se intercambiaron roturas, pero de ahí en adelante mejoró Romero sacando y fue letal en el quinto juego y en el séptimo, convirtiendo en cada uno la primera bola de rotura disponible. Esa victoria contrastó con la derrota de su compatriota Sara Sorribes, en la misma ronda, por 3-6, 7-5 y 6-1 contra la armenia Alina Charaeva.