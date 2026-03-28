Pablo García: "Estoy en la Sub21 con la ambición de poder levantar un título"

Pablo Garcia poses for photo after an interview to Europa Press during the training session of Spain U-21 Team ahead of the UEFA European Under-21 Championship qualifying match against Cyprus at Ciudad del Futbol on March 24, 2026, in Las Rozas, Madrid, S - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El extremo del Real Betis y la selección española Sub21, Pablo García, se ha convertido en un fijo en los planes de David Gordo de cara al Europeo Sub21 de 2027, y asume esa confianza con la "ambición" de poder "levantar un título" sabiendo que es un futbolista "determinante cerca del área" aunque consciente de que debe "mejorar y seguir puliendo" otros aspectos de su juego.

"Hemos tenido el Europeo Sub19 y el Mundial Sub20 y creo que merecimos más. El partido contra Colombia tuvimos muchas ocasiones, generamos mucho y al final por pequeños detalles se nos va. Y en la final contra Holanda se va por pequeños detalles, pequeñas acciones. Ahora estoy aquí con esa ambición y esa gana de poder levantar un título con esta selección", afirmó el atacante del Real Betis en una entrevista concedida a Europa Press.

Pablo García recuerda su póker ante Alemania en las semifinales del Europeo Sub19 con "cariño", aunque el torneo acabó con "sabor agridulce" por la final perdida. "El partido contra Alemania fue algo muy bonito. Todos los que lo vieron disfrutaron como niños pequeños. El póker fue algo muy bonito que se me quedará para mi siempre. Todo lo que tocaba iba para dentro. Ojalá se pueda repetir algún día contra otra selección en otro tipo de torneo", apunta.

Ahora, en la Sub21 disfruta de la confianza David Gordo, con el que lleva desde 2021, cuando llegó su primera convocatoria con la sub-16. "Él estaba al cargo y ha confiado mucho en mí. Este año lo ha demostrado también porque he ido a todas las que he podido ir. Así que devolverle esa confianza, demostrarle todo lo que tengo para enseñarle a él e intentar ser el mejor", subraya.

El sevillano se define como un jugador que intenta ser "lo más completo posible". "Cerca del área soy bastante determinante, me considero un jugador con un gran golpeo de balón y con buen uno contra uno. Intento aprovecharlo y explotarlo lo máximo posible, aunque hay muchas cosas que hay que pulir y seguir mejorando. Me gusta mucho el fútbol de la calle", reseña.

Un Pablo García que habla de los dos extremos de la absoluta: "Lamine Yamal y Nico Williams son jugadores top mundial y tienen una cantidad de recursos y gestos en el campo que los diferencian de los mejores. Yo intento fijarme mucho en lo que hacen ellos porque son grandes jugadores y están demostrando que tienen una proyección y una calidad increíble".

Además, el jugador del Real Betis comparte con ellos la precocidad con la que ha llegado a la élite, y es consciente de "lo muy rápido" que va todo. "Hace unos años era un benjamín con "una ilusión" y una gana "tremenda por aprender" y ser "el mejor". "Ahora te pones un poco a pensarlo y es muy bonito todo lo que está pasando, pero desgraciadamente está pasando todo muy rápido", lamenta.

"HAY QUE BUSCAR LA FELICIDAD DEL JUGADOR, Y ESA SE CONSIGUE CON MINUTOS"

En su club, el Real Betis, ahora le ha tocado bajar a ayudar al filial, que se está jugando la permanencia en Primera RFEF, algo que asume con ganas de "seguir mejorando y progresando" y haciendo todo lo posible para salvar al equipo, con el que ha marcado cinco tantos en los tres últimos partidos.

"Yo siempre soy partícipe de que en esta edad siempre hay que buscar la felicidad del jugador y esa felicidad se consigue con minutos. Estaré a las órdenes de Manuel Pellegrini en cada momento que lo necesite. Si hay que un día estar con el primer equipo y perder algunos minutos de filial se hará, siempre con una sonrisa", analiza el jugador de 19 años.

Además, también se deshizo en elogios con Manuel Pellegrini. "Todos conocen la grandeza que tiene. Ha cogido equipos como Real Madrid, Manchester City o Málaga, haciendo temporadas históricas. Para mí es un referente y un gran entrenador", destaca.

Sin embargo, la competencia con jugadores como Ez Abde, Antony o Roro Riquelme, "de mucho talento", han hecho que el canterano no haya dispuesto de muchos minutos en el primer equipo en los últimos meses. "Están atravesando un momento de forma espectacular, como todo el equipo, pero al final es por el bien del equipo. Eso hace que podamos seguir soñando con cosas muy bonitas y me tocará apretar para intentar quitarle los máximos minutos posibles", indica.

Una afición verdiblanca que disfrutó de la primera gran actuación de Pablo García en unos octavos de final de la Copa del Rey juvenil ante el Real Madrid de Álvaro Arbeloa, al que marcó un póker. "Ese partido se dio todo lo bueno y positivo para nosotros y también para mí. Cada balón que tocaba iba para dentro. Lo recuerdo con mucha alegría", expresa.

Ahora, el equipo juvenil se ha proclamdo campeón, con una generación espectacular. "He coincidido con muchos de ellos durante algunos años. La proyección y la evolución del club a nivel de cantera está siendo a una velocidad y a un ritmo increíble. Se están haciendo las cosas muy bien", concluye.